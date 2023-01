Infortunio Pellegrini: la Roma teme un lungo stop

Non sono mancate le brutte notizie in casa Roma nonostante il passaggio del turno in Coppa Italia. Alle polemiche di Mourinho con la bandiera del club Candela, si aggiunge l'apprensione per le condizioni di Lorenzo Pellegrini.

L'infortunio di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini è rimasto nello spogliatoio durante l'intervallo di Roma-Genoa. Sostituire il capitano romanista non è stata una scelta tecnica da parte di Mou, ma una forzatura causa infortunio. Durante il primo tempo, Pellegrini è stato fra i migliori in campo colpendo pure un clamoroso incrocio dei pali ma il capitano della Roma ha dovuto alzare bandiera bianca. Il centrocampista ha accusato un fastidio al flessore della gamba destra. Gli esami hanno evidanziato un affatticamente al flessore.

Le parole di Mourinho

A parlare delle condizioni di Pellegrini ci ha pensato pure Mourinho nel post Roma-Genoa: "Dobbiamo vedere, ma c’è qualche problema". Nessun sorriso sul volto dello Special One che rischia di perdere il centrocampista per la partita contro la Fiorentina di domenica 15 gennaio alle ore 20:45 all'Olimpico. La speranza del popolo giallorosso è che il capitano si sia fermato in tempo prima di peggiorare le sue condizioni e quindi aver scongiurato un lungo stop.