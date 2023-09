Anche Llorente in infermeria: ennesimo infortunio nella Roma

Piove sul bagnato in casa Roma. Nella brutta sconfitta di Marassi contro il Genoa (4-1, ndr) Mourinho oltre alla partita ha perso anche Llorente. Ennesimo infortunio giallorosso in appena 7 partite stagionali.

Si ferma Llorente

Llorente ha alzato bandiera bianca subito dopo il momentaneo 1-1 di Cristante. Per lo spagnolo si tratta di un problema muscolare al flessore della coscia destra. L’ex Leeds salterà la partita contro il Frosinone e presumibilmente anche il Servette in Europa League e il Cagliari per tornare a disposizione del tecnico dopo la sosta per le nazionali.

Infermeria piena

Dall’infermeria giallorossa non ha fatto in tempo ad uscire Pellegrini che è entrato Llorente. Lo spagnolo si aggiunge ai tanti giocatori romanisti fermi ai box. Dai lungodegenti Kumbulla e Abraham (rottura del crociato per entrambi nella scorsa stagione), a Renato Sanches, scommessa di Tiago Pinto, leader per infortuni della squadra con due stop muscolari rimediati giocando appena 98 minuti. A loro si aggiunge Chris Smalling. Il difensore inglese protagonista di un brutto avvio di stagione, non si vede dalla sconfitta contro il Milan. Per il classe ’89 non si tratta di un problema muscolare ma tendineo e il suo ritorno è previsto dopo la sosta. A questi si aggiungono le situazioni delicate di Dybala (180 minuti giocati in pochi giorni), Azmoun, Aouar e Pellegrini (appena rientrato).

Perché tutti questi infortuni?

Pellegrini nel post Genoa-Roma ha parlato dei tanti problemi fisici della squadra ma ha difeso il lavoro dello staff giallorosso. “Quando ci sono tante partite ci sono gli infortuni” – dice il capitano romanista che aggiunge – “Rapetti è lo stesso preparatore che ha portato la squadra a Tirana e Budapest. È un lavoratore fantastico”. Dello stesso avviso Mourinho che motiva i tanti infortuni col gran numero di partite ravvicinate giocate.