Super Spinazzola: la Roma si gode l'esterno in formato Europeo

La Roma si è qualificata agli ottavi di Europa League ribaltando la sconfitta dell’andata, vincendo davanti a oltre 60mila tifosi per due a zero contro il Salisburgo. Una prova super dei ragazzi di Mourinho, in cui spicca la prestazione di Spinazzola.

Spinazzola formato Euro 2020

Contro il Salisburgo, Spinazzola ha giocato una delle sue migliori partite da quando veste giallorosso. Il 37 romanista ha fornito i due assist che hanno portato ai gol di Belotti prima, e di Dybala dopo. A questi si aggiunge anche l’assist per il gol di Solbakken, decisivo, in Roma-Verona di domenica scorsa. Una costante spina nel fianco della diversa avversaria che non è riuscita a fermare gli attacchi e le progressioni dell’esterno italiano. Finalmente in forma, lasciato alle spalle gli infortuni l’ultimo subito a Napoli dopo l’ennesimo rientro, Mourinho e i tifosi si stanno godendo uno Spinazzola ritrovato. In questo stato di forma è lui l’esterno sinistro titolare della Roma.

Tutti pazzi per Spinazzola

La prestazione di Spinazzola ha esaltato gli oltre 60mila dell’Olimpico ma anche tutti i tifosi giallorossi non presenti allo stadio. Fra questi anche Carlo Verdone che sui social ha postato: “Ore 8,00. Colazione da Roberto "Er modifica". Caffè e chiacchierata sulla Roma. Argomento più discusso la rinascita di Spinazzola. Buona giornata a tutti”. “Quando è in forma è una bestia”, “il miglior esterno sinistro italiano in circolazione”. Tutti pazzi per “Spina”. E ne sarà felice anche Roberto Mancini.

Spinazzola sul suo profilo instagram ha scritto: “Grinta e lucidità, importantissima vittoria di squadra! Avanti tutta”.

Il contratto

Leonardo Spinazzola (1993) ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dell’italiano. Con buone prestazioni e sicurezza sulle sue condizioni fisiche la Roma farà di tutto per blindare il suo esterno per non perderlo a parametro zero. Il calciatore attualmente guardagna 3 milioni di euro.