Roma-Leicester, dove vedere la semifinale di ritorno di Conference League in tv e in streaming

Giovedì 5 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico la Roma ospiterà il Leicester per la semifinale di ritorno di Conference League. All'andata al King Power Stadium la partita terminò col risultato di uno a uno, con la Roma avanti grazie a Pellegrini e poi ripresa dallo sfortunato autogol di Mancini. Per accedere alla finale di Tirana, i giallorossi dovranno vincere senza fare calcoli, visto che da questa stagione non vale la regola del gol in trasferta. Anche per il ritorno sarà utilizzato il Var.

Roma-Leicester, le ultime di formazione

Solo una brutta notizia per Mourinho: l'infortunio di Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è uscito infortunato proprio nella sfida di andata contro gli inglesi e la speranza dello Special One è quella di recuperarlo e schierarlo nella possibile finale. Con l'ex United out, la formazione giallorossa è pressoché fatta: davanti a Rui Patricio in difesa torna Smalling dopo aver riposato in campionato contro il Bologna, ai suoi fianchi agiranno Ibanez e Mancini. A centrocampo Oliveira torna titolare insieme a Cristante con Karsdorp e Zalewski sulle corsie esterne. Pellegrini trequartisti alle spalle della coppia Abraham e Zaniolo.

Qualche dubbio per Rodgers che valuta l'inserimento nell'undici titolare di Barnes entrato bene all'andata. Recuperato l'ex Atalanta Castagne uscito per infortunio nell'andata. In attacco ci sarà Vardy, dalla panchina Iheanacho.

Roma-Leicester, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Fofana, Castagne; Tielemans; Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman, Albrighton; Vardy. All.: Rodgers.

Roma-Leicester, dove vederla

La semifinale di ritorno di Conference League fra Roma-Leicester sarà visibile su Dazn, previo abbonamento, tramite smart tv oppure collegando al proprio televisore PlayStation, Xbox o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Inoltre la partita sarà visibile in streaming tramite app o sito Dazn su dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet.

La sfida fra Mourinho e Rodgers sarà trasmessa anche da Sky sui ui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K oltre che in streaming tramite SkyGo.

Infine la partita dei giallorossi sarà trasmessa in chiaro su TV8.