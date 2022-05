È la notte della Roma: la Capitale giallorossa sogna la finale di Conference league

Oggi alle ore 21:00 inizierà la semifinale di ritorno di Conference League fra Roma e Leicester. Dopo l'uno a uno del King Power Stadium la squadra di Mourinho si gioca l'accesso alla finale del torneo in casa in un Olimpico nuovamente sold out con i tifosi, chiamati a raccolta dallo Special One, pronti a spingere Pellegrini e compagni a Tirana. Per approdare all'ultimo atto della competizione, alla Roma servirà un solo risultato: la vittoria.

Ad un passo dalla finale

La Roma in campionato dopo aver perso matematicamente il treno per la Champions League è rimasta travolta dalla corsa all'Europa League. Dopo essere stata agganciata fra le polemiche dalla Lazio e aver pareggiato col Bologna, adesso tutta l'attenzione dei giallorossi è rivolta alla Conference League. Dopo il pareggio dell'andata (gol di Pellegrini e autogol di Mancini), Mourinho vuole strappare il pass per la finale per entrare della storia e diventare l'unico allenatore al mondo a vincere tutte e tre le manifestazioni Uefa per club e per riportare la Roma ad una vittoria. Il successo in Conference poi garantirebbe alla squadra oltre al prestigio - e incassi importanti - anche l'accesso diretto alla prossima Europa League senza passare per il campionato.

"Tifosi giocate la partita"

Nella conferenza stampa della vigilia, Mourinho ha lanciato un appello ai tifosi romanisti: "Quello che dico ai tifosi è che noi giochiamo per noi, ma anche tanto per loro e che mi piacerebbe che loro domani giocassero la partita con noi. Si può stare allo stadio come spettatore, ma si può stare anche allo stadio per giocare la partita. Se abbiamo 70mila spettatori non significa niente, se abbiamo 70mila giocatori, la storia è diversa. Questo chiediamo, io e i giocatori. Non venite allo stadio a guardare la partita, venite a giocare". Lo Special One ha poi aggiunto una ferma convinzione di tutto l'ambiente giallorosso: "Vogliamo andare in finale e mettere in campo tutto ciò che abbiamo. Domani sarà la 14a partita in Conference League".

L'attesa dei tifosi della Roma

Manca sempre meno al fischio d'inizio e indirettamente cresce l'ansia dei tifosi giallorossi. La possibilità di accedere ad una finale europea e giocarsi un "titulo" che a Trigoria manca dal 2008 c'è ed a un passo, a 90 minuti (più eventuali supplementari). La tensione è alle stelle, e sui social i tifosi giallorossi la vivono così: "Le partita della Roma dovrebbero iniziare alle 9 del mattino invece che alle 21. Cosi se levamo subito il pensiero. mamma mia che Ansia",un "Quanto manca??" e "un'ansia a mille". C'è pure chi, per scaramanzia, vede gli inglesi già in finale: "Il Leicester già starà in finale con un secco 3-0. Complimenti Leicester". Tanta ansia per la partita più importante della Roma in questa stagione e non solo.

I più audaci sognano Tirana e sono già a caccia del biglietto per raggiungere l'Albania sede della prima storica finale della Conference League.

I tifosi del Leicester

Nella bolgia dell'Olimpico saranno presenti anche 3.500 tifosi del Leicester. Per evitare possibili problemi di ordine pubblico saranno impiegati circa mille uomini fra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. Prima del match verranno ispezionate e bonificate tutte le aree dello stadio e del Foro Italico. I tifosi inglesi, che saranno scortati su bus navetta da Villa Borghese, dalle 18:30 in poi saranno attesi nel lato dell'impianto che li ospitano, ossia nei distinti Nord, a distanza dai tifosi romanisti.

La viabilità

Roma-Leicester bloccherà gran parte della Capitale. Infatti per prevenire situazioni spiacevoli saranno organizzate diverse vie di fuga con una serie di strade chiuse.Tra i provvedimenti è prevista la parziale sospensione del servizio di trasporto di superficie dalle 22 di giovedì alle 2 di venerdì. In particolare, le linee bus e tram che attraversano o fanno capolinea nella Ztl del Centro effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 22, mentre le linee di bus notturne effettueranno le prime partenze dai capolinea alle ore 2. Saranno 31 le linee bus della rete diurna che effettueranno le ultime corse dai capolinea alle 22 e poi saranno sospese prima di riprendere il regolare servizio la mattina del 6 maggio. Strade chiuse anche nelle zone limitrofe dello Stadio Olimpico.

Le probabili formazioni

Mourinho ha confermato che l'unico assente sarà Mkhitaryan infortunatosi proprio all'andata. Per queste scelte obbligate con Sergio Oliveira a centrocampo insieme a Cristante, con Karsdorp e Zalewski sulle corsie esterne. Pellegrini da trequartista a supporto della coppia Zaniolo-Abraham. In difesa torna Smalling con Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio.

Rodgers confermerà l'undici iniziale visto all'andata anche se Barnes e Justin pressano per un posto da titolare al posto rispettivamente di Albrighton e Castagne.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Fofana, Castagne; Tielemans; Maddison, Dewsbury-Hall, Lookman, Albrighton; Vardy. All.: Rodgers.

Roma-Leicester, dove vederla

La semifinale di ritorno di Conference League fra la Roma e il Leicester sarà visibile su Dazn su smart tv oppure collegando al proprio televisore PlayStation, Xbox o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Inoltre la partita sarà visibile in streaming tramite app o sito Dazn su dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet.

La sfida fra il maestro e l'alliveo, Mourinho e Rodgers, sarà trasmessa anche da Sky sui ui canali Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K oltre che in streaming tramite SkyGo.

In alternativa il penultimo atto della Conference League sarà trasmesso in chiaro su TV8.