AS Roma: febbre da Leicester. La biglietteria online in tilt

La Roma ha conquistato le semifinali di Conference League dove affronterà il Leicester. Un record per la squadra giallorossa. I tifosi che hanno trascinato la squadra di Mou alla rimonta contro il Bodo/Glimt non stanno più nella pelle e stanno già cercando i biglietti per la doppia sfida contro gli inglesi.

Roma-Leicester

L'opportunità è grande, ghiotta. Dopo anni la Roma può tornare a giocare una finale e quindi ad avere la possibilità di vincere un trofeo. Fra i giallorossi e la finalissima di Conference League a Tirana c'è però il Leicester. Gli inglesi hanno eliminato il Psv Eindhoven vincendo per due a uno in rimonta in Olanda. Il doppio confronto fra romanisti e inglesi vedrà l'andata giocarsi al King Power Stadium il 28 aprile mentre la sfida di ritorno si giocherà all'Olimpico il 5 maggio.

I biglietti

La Roma tramite il proprio sito ufficiale, già nella serata di ieri, ha spiegato come si svolgerà la vendita dei biglietti relativi alla semifinale di ritorno contro il Leicester. La prima fase sarà quella della prelazione riservata agli abbonati che potranno fino alle 11:59 di mercoledì 20 aprile esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo dedicato ovvero un biglietto in Curva e Distinti a 10€, in Tribuna Tevere o Monte Mario 14€. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Dalle 12 del 20 aprile scatterà la vendita libera con ogni tifoso che potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto dei biglietti.

Biglietteria in tilt

La febbre dei tifosi romanisti per la doppia sfida agli inglese è già alle stelle. Al triplice fischio di Roma-Bodo/Glimt che ha sancito il passaggio del turno della squadra di Mou, i tifosi giallorossi hanno invaso in massa la biglietteria online della Roma creando una fila virtuale vicina ai trenta minuti. Prevedibile che anche contro il Leicester l'Olimpico sarà sold out, col tifo giallorosso che spingerà Mou e la squadra alla prima storica finale di Conference League.