La Roma scrive, ancora, alla Lega: "Salvaguardiamo l'integrità del campionato"

Quattro giornate alla fine del campionato con la lotta alla qualificazione in Champions League infuocata e la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il finale di stagione della Roma di De Rossi è infuocato, e il club giallorosso chiede di modificare il calendario per tutelare l’integrità del campionato. Richiesta che andrebbe a toccare anche la finale di Coppa Italia.

La lettera

La Roma scrive ancora una volta alla Lega. Dopo aver chiesto, e ricevuto il no, nello spostare il recupero con l’Udinese, i Friedkin chiedono al calcio italiano di spostare la partita Atalanta-Roma in programma domenica 12 maggio. La richiesta romanista è di giocare il match, scontro diretto per accedere alla prossima Champions League, il lunedì 13 maggio.

Questo il testo della lettera della Roma: “Tale richiesta (lo spostamento della partita, ndr) deriva non solo dalla centralità di questa partita (Atalanta-Roma, ndr) ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l'integrità del Campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi".

Perché la Roma chiede di spostare la partita?

La Roma chiede di spostare il match per garantire equità di trattamento e avere un giorno di riposo in più per giocare il match delicatissimo. La squadra di De Rossi giocherà contro il Bayer Leverkusen il 2 e il 9 maggio (in mezzo la sfida all’Olimpico contro la Juventus, ndr), con l’Atalanta impegnata anch’essa nelle semifinali di Europa League contro il Marsiglia. Spostare la partita al lunedì vorrebbe dire concedere più tempo per il recupero di energie.

La situazione

La missiva spedita da Trigoria però rischia di essere respinta dalla Lega. Infatti lo spostamento di Atalanta-Roma a lunedì 13 maggio obbligherebbe anche al cambio data di Juventus-Atalanta finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico da 15 al 16 maggio. Questo vorrebbe dire nuovo problema per la Lega che sta ancora cercando una data per Atalanta-Fiorentina e per cui il rischio di giocarsi a fine campionato è sempre più concreto e per cui la Roma ha chiesto di far conoscere una data per salvaguardare proprio l'integrità del campionato.

In giornata è attesa la risposta della Lega che dovrà stilare il calendario di anticipi e posticipi della 36esima giornata di ritorno.



Come si temeva a Trigoria, la Lega ha rispedito al mittente la richiesta. Atalanta-Roma si giocherà domenica 12 maggio alle ore 20:45. Nessun rinvio del match di Bergamo e della finale di Coppa Italia. Una decisione che ha fatto storcere, e non poco il naso alla Roma che vede scalfita l'integrità del campionato e che si aggrava vista la mancata decisione della Lega al riguardo di Atalanta-Fiorentina.