Roma-Lega Serie A, è scontro: ecco perché

La Roma e la Lega calcio sono vicine allo scontro. La rabbia giallorossa questa volta non riguarda nessuna polemica arbitrale, ma è strettamente legata alla finale di Conference League in programma il prossimo 25 maggio a Tirana.

La richiesta della Roma

La Roma ha chiesto alla Lega Calcio, ufficialmente il 6 maggio, l'anticipo della sua ultima giornata di Serie A, in programma contro il Torino nel weekend 21-22 maggio. I giallorossi vorrebbero giocare il venerdì 20 per avere un giorno in più preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord. Appuntamento a Trigoria ritenuto importante per il club capitolino e per il calcio italiano che in Europa non trionfa dal 2010 dalla Champions League dell'Inter allenata proprio da Mourinho.

La risposta della Lega

La Lega non ha ancora ufficialmente risposto alla Roma, ma ha rinviato il tutto alla prossima settimana. Infatti l'ultimo turno di campionato dovrà essere giocato in contemporanea fra le squadre impegnate al piazzamento in Europa League, che oltre Pellegrini e compagni riguarda anche Lazio, Fiorentina e Atalanta. La Lega a questo punto aspetta l'esito della penultima giornata di Serie A per decidere. Queste le parole al riguardo di Luigi De Siervo amministratore delegato della Lega Serie A a Rai Sport: "Sono in atto delle verifiche, l'anticipo non può esser concesso seduta stante, la regola ferrea della Serie A è che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea. Al netto di un principio generale, analizziamo ogni possibilità".

Incastro difficile

Trovare la quadra sarà difficile. Il problema è legato al fatto che Lazio e Fiorentina giocheranno la penultima giornata lunedì 16 maggi. Giocare venerdì 20 vorrebbe dire per i biancocelesti e viola avere due giorni in meno di recupero rispetto alla Roma (in campo col Venezia sabato 14 maggio). Pronto a storcere naso anche il Torino.