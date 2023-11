Roma-Lecce: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 5 novembre alle ore 18:00 la Roma all’Olimpico attende il Lecce per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla brutta sconfitta di San Siro contro l’Inter e navigano al nono posto della classifica con 14 punti, Lecce a meno uno dai capitolini.

Roma-Lecce, le ultime di formazione

Mourinho che ritorna dopo la squalifica, oltre ai lungodegenti Smalling e Pellegrini, perde anche Spinazzola. L’esterno ha rimediato un problema muscolare e spera di recuperare per il derby. Sugli esterni giocheranno Karsdorp e Zalewski. Migliorano le condizioni di Dybala e Renato Sanches ma entrambi saranno preservati per la partita contro la Lazio. In attacco dunque spazio alla coppia pesante formata da Lukaku e Belotti. A centrocampo troverà spazio dal 1’ Aouar insieme a Cristante e Bove vista la squalifica di Paredes. In difesa il trio Mancini, Llorente e N’Dicka davanti a Rui Patricio.

I giallorossi pugliesi scenderanno in campo col consueto 4-3-3. In porta il romano e romanista Falcone, in attacco il tridente Almqvist, Krstovic e Banda.

Roma-Lecce, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All.: D’Aversa

Roma-Lecce, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Lecce sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match dell’Olimpico collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.