Roma-Lecce 3-1: Mourinho si regala l'Inter ai quarti di Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte il Lecce per 3 a 1 nell’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. La squadra di Mourinho gioca un brutto primo tempo, chiuso 1 a 1 in rimonta fra i fischi dell’Olimpico, con tante seconde linee in campo. La Roma non può permettersi di lasciare in panchina tanti big e allora lo Special One nella ripresa cambia la partita inserendo i titolarissimi. Mkhitaryan ma in particolar modo Zaniolo trascinano, pur senza segnare, la squadra alla vittoria. Il numero 22 romanista, a cui è mancato solo il gol, è il migliore in campo, col suo ingresso la Roma ha cambiato ritmo e intensità di manovra. Anche se col brivido iniziale, la Roma passa il turno e ai quarti di finale affronterà l’Inter.

Roma-Lecce, la cronaca

Al 15esimo contro i pronostici va in vantaggio il Lecce. A segno il romano, ed ex giovanili dell Roma, Arturo Calabresi di testa su sviluppi di angolo. Grande occasione della Roma al 26esimo con Felix che scappa in velocità ma viene ben murato da Gabriel. Al 40esimo la Roma pareggia con Kumbulla che di testa spinge in reta una spizzata di Abraham. Pronti via nella ripresa la Roma colpisce il palo con il nuovo entrato Zaniolo. La Roma ribalta il risultato al minuto 54. Zaniolo serve Abraham che riceve spalle alla porta, si gira e di destro fulmina Gabriel. Il Lecce al 62esimoresta in 10 per il doppio giallo rimediato da Gargiulo in pochi minuti. L’espulsione del calciatore leccese è figlia di un fallo su Zaniolo in progressione. Subito dopo la squadra di Mou va vicina al tris ma Gabriel è bravo a dire di no ad Abraham prima e Zaniolo dopo. Mkhitaryan fallisce clamorosamente il 3 a 1 dopo uno scambio dentro l’area con Zaniolo, non trovando la porta da pochi metri. L’armeno poco dopo si fa perdonare con un assist delizioso per Shomurodov che salta il diretto avversario e sigla il tre a uno giallorosso.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Ibanez 6,5, Kumbulla 7, Maitland-Niles 5 (dal 46’ Vina 6); Sergio Oliveira 6,5, Cristante 6; Perez 5 (dal 46’ Zaniolo 7,5), Veretout 5,5 (dal 46’ Mkhitaryan 7), Afena-Gyan 6,5 (dal 64’ Shomurodov 7); Abraham 7 (dall’86’ Zalewski s.v.). All.: Mourinho 6,5.

Lecce (4-1-4-1): Bleve 6 (dal 21’ Gabriel 6,5); Gendrey 5,5, Calabresi 6,5, Dermaku 5,5 (dal 46’ Lucioni 5), Barreca 5; Blin 5,5; Gargiulo 4, Helgason 6 (dal 68’ Bjorkengren 5,5), Di Mariano 5 (dal 46’ Coda 5), Listkowski 5,5 (dal 65’ Faragò 5,5); Olivieri 5. All.: Baroni 6.

Marcatori: 40’ Kumbulla (R), 54’ Abraham (R), 81’ Shomurodov (R); 15’ Calabresi (L)

Ammoniti: Afena-Gyan (R), Ibanez (R), Abraham (R); Listkowski (L), Helgason (L), Di Mariano (L)

Espulsi: Gargiulo (L)

Arbitro: Volpi

I top e flop giallorossi

Zaniolo 7,5: Entra nel secondo tempo e cambia la partita. Palo, assist, strappi: prestazione maiuscola a cui manca soltanto il gol.

Abraham 7: Gol e assist per l’inglese. Dopo un primo tempo in ombra, gioca una gran seconda frazione di gioco e sigla il gol che spiana la strada ai giallorossi.

Maitland-Niles 5: Male da terzino sinistro. Si perde Calabresi in occasione dell’1 a 0 pugliese.

Carles Perez 5: Un fantasma. Tocca pochi palloni e male.