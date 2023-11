Roma-Lecce 2-1: Azmoun più Lukaku, vittoria in rimonta nel recupero

La Roma vince in rimonta per due a uno contro il Lecce. All'Olimpico una partita a viso aperto fra le due squadre con i giallorossi capitolini che con Dybala a mezzo servizio, in campo dal 1', vanno sotto e poi rimontano nel recupero. La squadra di Mou parte forte, spreca un rigore con Lukaku che dà morale al Lecce che mette in ripartenza fa male come in occasione del gol di Almqvist. Mou in un finale concitato lancia tutto il suo arsenale offensivo in campo ed ecco che arriva il primo gol di Azmoun in giallorosso e al 94esimo Lukaku, dopo l'errore dal dischetto, si riscatta e corre esultando sotto la Curva Sud. Nella settimana che porta al derby, la Roma supera la Lazio e sale a quota 17 punti in classifica.

Roma-Lecce, la cronaca

Subito rigore per la Roma alla prima occasione per un tiro di Dybala deviato con la mano da Baschirotto. Dal dischetto va Lukaku che sbaglia calciando centrale, trovando la risposta di Falcone. Al 25esimo destro di prima di Aouar, super Falcone a deviare in corner. Al 31esimo doppia troppa occasione di Dybala: il primo tentativo è respinto da Lukaku, il secondo esce di pochissimo largo. Al 54esimo grande azione di Pongracic che si sgancia in avanti e arriva al tiro, centrale para Rui Patricio. Sul ribaltamento El Shaarawy serve Lukaku ma è bravissimo Falcone che respinge col piede. Al 72esimo contropiede letale del Lecce con un rimpallo che favorisce Almqvist che col mancino fulmina Rui Patricio. Al 77esimo tiro da fuori area di Kaba, para il portiere della Roma. Al 79esimo bello scambio Dybala-Lukaku col mancino della Joya che esce larga a centimetri dal palo. All’85esimo Strefezza ruba palla a Renato Sanches e col destro sfiora il raddoppio. Al 92esimo la Roma trova il pareggio con Azmoun che di testa spinge in rete un cross perfetto di Zalewski. Al 94esimo la Roma rimonta la partita con Lukaku che si libera di un difensore e col mancino batte Falcone.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5 (dal 78’ Zalewski 6,5), Llorente 6, N’Dicka 6; Karsdorp 6 (dal 78’ Kristensen 5,5), Bove 5,5 (dal 70’ Renato Sanches 5,5), Cristante 6, Aouar 6 (dal 73’ Azmoun 7), El Shaarawy 6 (dal 78’ Belotti s.v.); Dybala 7, Lukaku 7. All.: Mourinho 6,5

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Pongracic 6,5, Baschirotto 5,5, Dorgu 6 (dal 62’ Gallo 5,5); Ramadani 6,5, Rafia 6 (dal 62’ Gonzalez 6,5), Kaba 6,5; Almqvist 7 (dall’80 Touba 4), Krstovic 6,5 (dall’80’ Piccoli s.v.), Banda 6,5 (dal 73’ Strefezza 6). All.: D’Aversa 6

Marcatori: 90' + 2 Azmoun (R), 90'+4 Lukaku (R); 72’ Almqvist (L)

Ammoniti: Renato Sanchees (R), Llorente (R), Lukaku (R); Banda (L), Dorgu (L), Ramadani (L), Touba (L), Strefezza (L)

Arbitro: Colombo

I top e flop giallorossi

Azmoun 7: Trova il suo primo gol in giallorosso trascinando la Roma alla rimonta.

Dybala 7: Non è in condizione e si vede ma la sua classe è superlativa e supera pure i problemi fisici. Suo l'assist per Lukaku.

Lukaku 7: Peggiore in campo, con rigore sbagliato, fino al 94esimo quando col fisico supera Touba e batte Falcone.

Mancini 5: Una sua lettura sbagliata lancia il contropiede letale del Lecce. Soffre la velocità di Banda.