Sorteggi Europa League: ecco i gironi di Roma e Lazio

Roma e Lazio rappresenteranno l'Italia nell'Europa League 2022/2023. Ad Istanbul sono appena terminati i sorteggi per la fase a gironi della seconda competizione europea per club. Ecco come è andato il sorteggio per le due romane.

Il gruppo della Roma

La Roma vincitrice in carica della Conference League è stata inserita fra le teste di serie dell'Europa League. I giallorossi sono inseriti nel gruppo C dove affronteranno i bulgari del Ludogorets, gli spagnoli del Real Betis e i finlandesi Helsinki.

Il gruppo della Lazio

La Lazio di Sarri, arrivata quinta in campionato nella scorsa stagione ed eliminata in Europa nello spareggio col Porto, come i giallorossi è partita da testa di serie del raggruppamento. I ragazzi di Sarri inseriti nel gruppo F sfideranno gli olandesi del Feyenoord sconfitta dalla Roma nella finale di Tirana, i danesi del Midtylland e Sturm Graz.

Europa League 2022/2023, calendario gironi

La fase a gironi dell'Europa League 2022/2023 si giocherà fra settembre e novembre. Le partite si disputeranno il giovedì in due fasce orarie: 18:45 e 21:00. Ecco le date per la fase a gironi:

Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Europa League 2022/2023, regolamento

La finale di questa nuova edizione dell'Europa League si terrà in Ungheria alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 31 maggio. Sono 32 le squadre (divise in 4 fasce) arrivate al sorteggio della fase a gironi. Nella fase a gironi non saranno possibili inroci fra squadre della stessa nazione. Impossibile quindi vedere il Derby in questa prima fase, anche perchè sia Roma che Lazio sono inserite in prima fascia. Le prime classificate di ogni girone avanzeranno agli ottavi di finale, le seconde classificate invece giocheranno lo spareggio (andata e ritorno) contro le terze retrocesse dalla Champions League. Le terze classificate del girone di Europa League invece sfideranno le seconde classificate dei gironi di Conference League per proseguire il loro cammino europeo nella terza coppa europea per club.

Europa League 2022/2023 le fasce

Ecco la suddivisione per fasce delle 32 squadre qualificate alla fase a gironi dell'Europa League 2022/2023