Roma-Lazio: ecco quando si gioca il Derby

La Lega di Serie A ha diramato l'elenco degli anticipi e posticipi della 29esima e 30esima giornata di Serie A. Il trentesimo turno di campionato è segnato in rosso sul calendario per i tifosi di Roma e Lazio visto che andrà in scena il tanto atteso Derby di ritorno.

Quando si gioca il Derby

Il Derby di Roma si giocherà domenica 20 marzo alle ore 18:00. Squadra di casa sarà la Roma di Mourinho che proverà a vendicarsi della sfida di andata che vide la Lazio imporsi per tre a due anche grazie al gol dell'ex Pedro.

La settimana del Derby

La stracittadina arriverà dopo la partita di ritorno di Conference League della Roma contro il Vitesse in programma giovedì 17 marzo. Tre giorni prima quindi di sapere se Mourinho e i suoi continueranno la loro avventura europea. Per la Lazio l'ultimo impegno prima del Derby sarà invece di campionato e la vedrà affrontare in casa il Venezia 14 marzo alle 20:45.