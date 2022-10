Roma e Lazio insieme per un progetto contro l'antisemitismo

La Roma e la Lazio si sfideranno in campo il 6 novembre 2022 per l'attesissimo Derby della Capitale, ma fuori dal campo tutto l'anno saranno insieme per il "Progetto 16 ottobre" l'iniziativa rivolta al contrasto dell’antisemitismo.

Il progetto 16 ottobre

L'iniziativa "16 ottobre" che durera un anno è rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori della Capitale. L'obiettivo è la sensibilizzazione la conservazione della memoria rispetto ai tragici eventi del 1943 e al contrasto dell’antisemitismo. Il progetto si svilupperà lungo una serie di tappe negli istituti scolastici, dove con il contributo di studenti e tutor del liceo ebraico verranno raccontate a ragazzi le storie di tesserati e dirigenti di Roma e Lazio che hanno subito sulla propria pelle le Leggi Razziali e le deportazioni e che in cuni casi si sono resi protagonisti di atti eroici. Il progetto è rivolto.

Il progetto è ideato dall' AS Roma e SS Lazio con il patrocinio della Regione Lazio e della Comunità Ebraica di Roma e col contributo della Fondazione SS Lazio 1900.

Il 16 ottobre 2023, in memoria dell'80esimo anniversario della tragedia che colpì Roma, il Progetto ha in programma un viaggio nei luoghi della memoria, al quale prenderà parte una rappresentanza di studenti degli istituti coinvolti.

Le parole della Roma

Questo il messaggio lasciato dalla Roma nel lancio del progetto: "L’AS Roma intende ribadire il proprio impegno in favore della comunità locale attraverso progetti e campagne come questa, rivolti al sostegno e alla crescita dei giovani, riconoscendo nello sport una primaria e insostituibile funzione sociale ed educativa".

La razzia al ghetto ebraico

L'iniziativa è stata lanciata in occasione del 79esimo anniversario del rastrellamento al ghetto ebraico. Alla consueta cerimonia di memoria hanno partecipato il sindaco di Roma e tante autorità. Alle 5:30 del 16 ottobre 1943 in via del Portico di Ottavia, a pochi metri dalla Sinagoga, si radunarono i camion e i soldati addetti delle SS per avviare le operazioni del “sabato nero”. 1259 persone fra uomini, donne, anziani e bambini furono prelevate dalle loro abitazioni come effetto delle leggi razziali emanate in epoca fascista. Dei 1259 catturati quel giorno, 1066 furono condotti nelle camere a gas appena arrivati ad Auschwitz perché ritenuti inabili al lavoro. Solo 16 sopravvissero allo sterminio e tornarono in Italia.