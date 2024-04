Roma-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere il derby in tv e in diretta streaming

Sabato 6 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico si giocherà il derby Roma-Lazio, valido per la 31esima giornata di Serie A. Le due squadre arrivano alla stracittadina con i giallorossi, che scenderanno in campo con una maglia speciale, sono reduci dal pari di Lecce e prossimi alla doppia sfida di Europa League contro il Milan, mentre i biancocelesti dalla sconfitta nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. In città dopo gli adesivi antisemiti e lo spettro di incidenti è scattato il piano sicurezza. Qui come raggiungere lo stadio.

Roma-Lazio, le ultime di formazione

De Rossi perde per squalifica N’Dicka. Il difensore africano salta il derby e sarà sostituito da Llorente nettamente favorito su Huijsen. Partner dello spagnolo sarà Mancini. Terzini agiranno Celik e Spinazzola avanti nei rispettivi ballottaggi con Karsdorp e Angelino. In mezzo al campo torna Pellegrini con Cristante e Paredes. In attacco è recuperato Dybala che partirà titolare con El Shaarawy a supporto di Lukaku. In porta Svilar.

Tanti assenti nella Lazio. Oltre a Provedel, sostituito da Mandas, salteranno il derby per infortunio Zaccagni e Lazzari. Ecco allora diversi cambi per Tudor. In attacco ci sarà Castellanos favorito su Immobile e supportato da Luis Alberto e Kamada che agiranno sulla trequarti. Esterni Felipe Anderson e Marusic a tutta fascia. Diga di centrocampo composta da Guendouzi e Vecino (favorito su Cataldi). In difesa certi di una maglia Romagnoli e Gila, ballottaggio fra Casale e Patric per l’ultima maglia, con l’ex Verona leggermente in vantaggio.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Tudor (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Vecino, Guendouzi, Felipe Anderson; Kamada, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

Roma-Lazio, dove vedere il derby

La partita fra Roma e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il derby collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.