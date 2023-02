Rui Patricio e Provedel: porta blindata per la Champions League

Roma e Lazio sono in lotta per un posto in Champions League. I giallorossi a 44 punti sono terzi in classifica (a pari punti col Milan), i biancocelesti seguono a quota 42. Ad unire le due formazioni romane nella corsa all'Europa dei grandi, c'è la difesa. Sia la squadra di Mourinho che quella di Sarri infatti sono le terze migliori difese con 19 gol subito della Serie A, alle spalle solo del Napoli e della Juventus.

Roma porta blindata

Uno dei problemi della Roma è quello di fare gol (ottavo attacco del campionato), mentre il punto di forza è la difesa. Rui Patricio ha subito soltanto 19 gol in 23 partite collezionando ben 9 cleen sheet, l'ultimo nella vittoria per uno a zero contro il Verona. La squadra di Mourinho prende pochi gol, ma soprattutto concede poco agli avversari con il portiere spesso poco chiamato in causa, che alterna grandi interventi ad errori (vedi Udinese). La difesa a tre sulla carta, che spesso e volentieri si trasforma in una difesa a cinque capitanata da uno Smalling monumentale (futuro ancora da decidere) è uno dei segreti della formazione giallorossa. L'organizzazione difensiva che la Roma ha ritrovato in questo inizio di 2023 (5 partite senza subire gol) ricorda quella avuta sempre nello stesso periodo nella scorsa stagione (post Roma-Juve 3-4) che portò i giallorossi poi a vincere la Conference League. Con una difesa così puntare alla Champions League è possibile.

Super Provedel

Come la Roma anche la Lazio ha subito soltanto 19 gol, ma al contrario dei giallorossi grande merito è di Provedel. Rispetto al collega portoghese e giallorosso, Provedel è stato protagonista di diverse partite e interventi determinanti si nelle vittorie vedi contro l'Inter, ma anche nelle sconfitte è spesso uscito come migliore in campo vedi Atalanta. Contro la Salernitana, l'ex Spezia ha collezionato il suo 12esimo clean sheet in campionato (13 se si conta l'Europa League). Nessuno meglio di lui in Italia, solo Ter Stegen del Barcellona ha fatto meglio. Numeri importanti per il portiere classe '94 che in questa stagione sta difendendo in maniera eccelente la porta laziale e che ha messo nel mirino il record di porte imbattute in una sola stagione nella storia della Lazio ora appartenente a Felice Pulici e Luca Marchegiani con sedici. Un'ottima stagione del portiere e una liena difensiva attenta, alta e guidata dalla leadership di Romagnoli, ora infortunato, stanno permettendo alla Lazio di puntare la Champions League.