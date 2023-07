Serie A, calendario Roma e Lazio: tutte le partite più importanti

Formalizzato il calendario della Serie A 2023/2024 gli occhi sono finiti tutti sui big match. Per i tifosi di Roma e Lazio primo pensiero al derby della Capitale.

Il derby

Il primo derby della stagione cade alla dodicesima giornata vedrà la Lazio padrona di casa il 12 novembre. L’Olimpico si tingerà di giallorosso per il derby di ritorno con Roma in casa, che si giocherà nelle battute finali del campionato, alla trentunesima giornata il 7 aprile

Lazio-Roma 12esima giornata 12/11/2023

Roma-Lazio 31esima giornata 7/4/2024

I big match della Roma

Primo scontro diretto contro un big alla terza giornata (3 settembre) per la Roma. Gli uomini di Mou infatti sfideranno il Milan all’Olimpico. Il successivo big match contro l’altra milanese l’Inter il 29 ottobre a San Siro (10ma giornata) col ritorno all’Olimpico l’11 febbraio, mentre a novembre c’è Derby. Periodo delle festività di Natale complicato per i giallorossi. Infatti la Roma sfida Napoli (in casa), Juventus (fuori) il 23 e 30 dicembre e l’Atalanta (in casa) e Milan (fuori) il 7 gennaio e il 14 gennaio. Ad inizio aprile il derby in casa mentre a fine mese inizio un altro ciclo difficile: dal 28 aprile al 12 maggio la Roma affronterà in ordine Napoli, Juventus e Atalanta.

Roma-Milan 3° giornata 3/9/2023;

Inter-Roma 10ma giornata 29/10/2023;

Roma-Napoli 17esima giornata 23/12/2023;

Juventus-Roma 18esima giornata 30/12/2023;

Roma-Atalanta 19esima giornata 7/1/2024;

Milan-Roma 20esima giornata 14/1/2024;

Roma-Inter 24esima giornata 11/2/2024;

Napoli-Roma 34esima giornata 28/4/2024;

Roma-Juventus 35esima giornata 5/5/2024;

Atalanta-Roma 36esima giornata 12/5/2024.

I big match della Lazio

Inizio tosto per la Lazio. I biancocelesti alla terza e quarta giornata (3 e 17 settembre) infatti saranno protagonisti di due big match in trasferta sul campo del Napoli campione d’Italia e all’Olimpico contro la Juventus. Ad ottobre trasferta a Milano contro il Milan (settima giornata) e in casa con l’Atalanta la settimana successiva. Derby a novembre e periodo di Natale senza grandi appuntamenti esclusion fatta per la sfida all’Inter in casa il 17 dicembre. A fine gennaio il ritorno col Napoli che anticipa di una settimana la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. A marzo doppio big match in casa con l’arrivo all’Olimpico del Milan (27esima giornata) e Juventus (30esima giornata). Derby di ritorno in trasferta ad aprile e finale col brivido con la sfida di San Siro contro l’Inter alla penultima giornata di campionato.

Napoli-Lazio 3° giornata 3/9/2023;

Juventus-Lazio 4° giornata 17/9/2023;

Milan-Lazio 7°giornata 1/10/2023;

Lazio-Atalanta 8° giornata 7/10/2023;

Lazio-Inter 16esima giornata 17/12/2023;

Lazio-Napoli 22esima giornata 28/1/2024;

Atalanta-Lazio 23esima giornata 4/2/2024;

Lazio-Milan 27esima giornata 3/3/2024;

Lazio-Juventus 30esima giornata 31/3/2024;

Inter-Lazio 37esima giornata 19/5/2024.

Clicca qui per vedere il calendario completo della Serie A 2023/2024