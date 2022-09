Calciomercato finito: Roma da 8, Lazio da 7,5. La Capitale del pallone protagonista del mercato La Roma spende poco e compra big di fama internazionale, la Lazio investe su giovani bravi e funzionali al proprio gioco. Mou e Sarri possono godersi il gran mercato dei Friedkin e di Lotito

Il calciomercato è finito e la Capitale è tornata protagonista. In positivo. Infatti Roma e Lazio sono state fra le squadre più attive nella sessione appena conclusa, con le due dirigenze che hanno fornito a Mourinho e Sarri delle rose altamente competitive. Biaconcelesti e giallorossi si sono rinforzati, hanno ceduto diversi esuberi, non hanno venduto i big per fare cassa e hanno dato un segnale importante alle big del nord del campionato: Roma c'è. Per la Champions ma anche per qualcosa in più.

Partiamo dalla Roma. Il mercato giallorosso è da applausi. Tiago Pinto ha speso 8,5 milioni di euro per 7 giocatori. Celik (7 mln di euro), Camara (1,5 mln per il prestito), Wijnaldum (prestito gratuito), Matic (parametro zero), Svilar (parametro zero), Belotti (parametro zero, oltre 100 gol in Serie A) e Dybala. Proprio la Joya (presentazione show all'Eur e doppieta al Monza) è stato il colpo da 90 del gm portoghese che ha preso l'argentino a parametro zero con un ingaggio minimo (4,5 milioni di euro più bonus a stagione). Un capolavoro per un calciatore che ha incantato in Serie A, e in Europa, negli ultimi 8 anni e che ora fa sognare la Capitale giallorossa. Ma Tiago Pinto non si è fermato alle entrate ma anzi ha lavorato nelle uscite piazzando tutti gli esuberi possibili da Calafiori e Felix Afena-Gyan, da Riccardi e Kluivert a Diawara che da stagioni gravava sulle casse giallorosse con i suoi 2,5 milioni di euro di ingaggio stagionali. Fra le cessioni non c'è quella di Zaniolo, per cui la Roma ha detto no a Tottenham e Juventus (che aveva l'accordo col calciatore). I Friedkin fanno sul serio e guardando la classifica, dopo quattro giornate, l'immenso lavoro della società da già i suoi frutti. I giallorossi sono primi con 10 punti, 1 gol subito (contro la Juventus), 6 gol fatti, Come la scorsa stagione il gioco latita, è alterno ma la Roma vince e questo per ora basta e avanza. Il voto per il mercato della Roma non può che essere alto, 8. Se bisogna trovare il pelo nell'uovo sarebbe servito un altro difensore, ma come dice Mou chiedere di più è difficile. Il mercato degli svincolati però è aperto e le occasioni non mancano. Mai dire mai.

La Lazio (8 punti in classifica e vittoria contro l'Inter all'Olimpico) risponde ai giallorossi in campo e sul mercato. Lotito crede in Sarri e spende. Sì come non mai il presidente Lotito ha risposto ai tifosi laziali spendendo oltre 40 milioni di euro. Al contrario della Roma non ha preso giocatori dalla fama internazionale, o figurine come piace dire al numero uno laziale, ma ha acquistato calciatori giovani e funzionali al gioco di Sarri. La Lazio ha fatto una rivoluzione in difesa dove sono arrivati due portieri (Provedel e Luis Maximiano), Romagnoli (a parametro zero) tifoso biancoceleste, già leader della difesa e dopo quattro giornate uno dei migliori difensori del campionato, poi Casale e Gila. A centrocampo sono arrivati Marcos Antonio, Vecino e in attacco Cancellieri. Ma il vero colpo da 90 della Lazio è stato tenere i suoi due gioielli: Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Lotito non ha svenduto ma ha investito, ha resistito a offerte non consone per costruire una grande squadra. Ha ceduto esuberi, si è liberato di Acerbi in rotta con tutto l'ambiente e Muriqi e tantialtri nomi minori mantenendo in rosa tutti i suoi top. Il calciomercato della Lazio è da 7,5, ma alla torta manca la ciliegina. L'arrivo di un terzino sinistro, più di un vice-Immobile, avrebbe coronato un grande mercato biancoceleste e Mertens (svincolato) sfumato lascia un pò di amaro in bocca.

Roma e Lazio sono state autrici di due grandi mercati. La Roma ha comprato dei veri e propri big internazionali a cifre ridotte, la Lazio ha speso tanto ma ha comprato giocatori funzionali ed entrambe hanno tenuto tutti i loro pezzi pregiati. Le proprietà hanno fatto un gran lavoro, ora tocca ai tecnici. La Roma del pallone batte i piedi e senza nascondersi troppo si prepara ad una stagione da protagonista sia con la Roma che con la Lazio. Con Sarri e Mourinho puntare in alto, quest'anno come non mai, è possibile.