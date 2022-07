Voglia di Olimpico: i dati sugli abbonamenti di Roma e Lazio

Nella Capitale impazza la voglia di pallone. Per la stagione 2022/2023 infatti si prospettano numeri altissimi di presenze allo Stadio Olimpico sia per quanto riguarda la Roma sia la Lazio.

Roma da record

La Roma ha fatto registrare più volte il tutto esaurito nella scorsa stagione, dal campionato alle partite europee, e contro il Leicester la società ha annunciato di aver superato la soglia del milione di tifosi allo stadio. Da poco si è chiusa la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 che ha fatto registrare più di 36mila abbonamenti, numeri che non si registravano dalla stagione 2004/2005. "Sapere che il 50% dello stadio sarà occupato da persone che hanno scelto di abbonarsi è per noi un grande motivo di orgoglio e una motivazione in più” ha dichiarato Berardi, CEO giallorosso. I numeri da record sono stati anche pubblicato sul sito della Lega Serie A che sottolinea come il 93% degli abbonati ha rinnovato il precedente abbonamento e che il 40% degli abbonati sono under 25. L'attenzione particolare riservata dai Friedkin al popolo romanista, la vittoria della Conference League e il grande colpo di Dybala (oggi la presentazione all'Eur) sono alcuni dei fattori che stanno spingendo il tifo giallorosso sempre più all'Olimpico.

Lazio, Curva Nord sold out

Numeri in ripresa anche per Lazio. Dopo i vari problemi fra tifosi e Lotito sia per il mancato mercato che per il caro biglietti e il successivo e conseguente sciopero del tifo anche i laziali stanno per tornare all'Olimpico. Questo per via della nuova formula adottata dal club ma anche perchè il patron biancoceleste grazie al suo mercato importante ha messo le basi per una stagione di alto livello. A Formello lo stop agli abbonamenti è stato anticipato all'8 agosto per evitare sovrapposizioni con la vendita dei biglietti per Lazio-Bologna. Ad oggi sono 18mila gli abbonamenti venduti con la Curva Nord tutta esaurita. Obiettivo del club superare quota 20mila, cifra superata l'ultima volta nel 2019 nel pre Covid.