Roma-Lazio: dove vedere in tv e in streaming il Derby

Domenica 20 marzo alle ore 18:00 all'Olimpico andrà in scena Roma-Lazio, il Derby della Capitale valido per la 30esima giornata di Serie A. La Roma che ha conosciuto la sua avversaria ai quarti di Conference League (e l'ipotetica rivale in semifinale) arriva alla stracittadina col dubbio Pellegrini; Sarri con la certezza di non avere Zaccagni. L'andata terminò tre a due per la Lazio con rete dell'ex Pedro.

Roma-Lazio, le ultime di formazione

In casa Roma c'è ansia per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso infatti è vittima di una tonsillite e febbre e la sua presenza è a forte rischio. Il numero 7 giallorosso proverà a stringere i denti e cercherà di essere della partita, dopo aver saltato il Derby di andata per squalifica. Le sue condizioni saranno monitorate costantemente. Se Pellegrini non dovesse farcela è pronto Sergio Oliveira che ha riposato in Conference League perchè squalificato. Completeranno il centrocampo Cristante e Mkhitaryan, panchina per Veretout deludente anche contro il Vitesse. Per il resto sarà la Roma migliore con Rui Patricio in porta, in difesa sicuri Smalling e Mancini mentre è ballottaggio fra Ibanez e Kumbulla (l'albanese è leggermente favorito). Sulle corsie esterne agiranno Karsdorp ed El Shaarawy entrati bene contro gli olandesi in coppa, ennesima bocciatura e panchina per Maitland-Niles e Vina. In attacco nessun dubbio con Abraham giocherà Zaniolo.

Pochi dubbi di formazione per Sarri. Uno riguarda il terzino dove è sicuro del posto Marusic mentre per l'altro è bagarre ma Lazzari è favorito per partire titolare. In questo caso panchina per Hysaj e Patric. Centrali Acerbi e Luiz Felipe davanti a Strakosha. A centrocampo Cataldi è recuperato e contende una maglia a Leiva, dal 1' anche Luis Alberto dopo un piccolo probelma avuto in settimana, inamovibile Milinkovic-Savic. In attacco squalificato Zaccagni quindi tridente obbligato formato da Felipe Anderson, Immobile e l'ex Pedro già in gol all'andata.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Immobile. All.: Sarri.

Roma-Lazio, dove vedere il Derby

La partita fra Roma e Lazio sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il Derby della Capitale tramite app direttamente sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a Playstation, Xbox oppure a TimvisionBox, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre Dazn offre il servizio streaming pure su dispositivi mobili quindi la sfida fra Sarri e Mourinho sarà visibile anche su pc, tablet e smartphone collegandosi tramite app o sito Dazn.