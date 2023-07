Coppa Italia, Roma e Lazio: quando il derby?

Dopo il calendario di Serie A 2023/2024 è stato ufficializzato quello della Coppa Italia. La coppa nazionale vedrà le big scendere in campo agli ottavi di finale e il tabellone presenta sfide interessanti come il derby fra Roma e Lazio.

Le date della Coppa Italia

La Coppa Italia prenderà il via ad inizio agosto con la fase preliminare. A novembre si giocheranno i sedicesimi di finale mentre fra dicembre e gennaio scenderanno in campo le big per gli ottavi di finale. I quarti scatteranno a fine gennaio, le semifinali, unico turno con sfide di andata e ritorno, si giocheranno tra il 4 e il 24 aprile. La finale si giocherà come di consueto all'Olimpico, il 15 maggio.

Il derby

Il tabellone della Coppa Italia accende i fari sul possibile derby della Capitale. La stracittadina fra Roma e Lazio potrebbe verificarsi non nell'atto finale come nel 2013, ma molto prima. Infatti già ai quarti di finale Lazio e Roma potrebbero affrontarsi e regalare alla Capitale un nuovo derby di Coppa Italia.

La coppa in faccia

Il derby in Coppa Italia evoca dolci ricordi per il popolo laziale, incubi per quello giallorosso. Il 26 maggio 2013 Lazio e Roma si sfidarono nella finale di Coppa Italia vinta dai biancocelesti per 1-0 grazie al gol di Lulic. Nel corso della passata stagione in occasione del decennale della "Coppa in faccia" la Lazio ha lanciato un kit speciale per ricordare quella data indelebile nella storia del club laziale e dei derby. L'ultimo confronto fra le due squadre nella coppa nazionale si verificò nella stagione 2016/2017. La doppia sfida della semifinale premiò ancora una volta i biancocelesti che approdarono in finale (persa contro la Juventus, ndr) nonostante la sconfitta del ritorno (3-2 Roma) grazie al successo per due a zero dell'andata.