Il derby senza stelle Il derby della Capitale non avrà tanti protagonisti attesi da Milinkovic-Savic (per scelta arbitrale) a Paulo Dybala per infortunio. Anche Immobile va verso il forfait

Domenica 6 novembre sarà un derby senza stelle. Il rischio di assistere ad un derby arido, sterile e nervoso è concreto. Fra infortuni e squalifiche infatti mancheranno tanti protagonisti, tanti campioni nell’appuntamento clou della Capitale del pallone. La Roma e la Lazio infatti arrivano alla stracittadina senza i propri uomini migliori, con i giallorossi in campo oggi a Verona che incrociano le dita per evitare altre perdite.

Sarri farà a meno sicuramente di Milinkovic-Savic. Il serbo diffidato è stato ammonito, incredibilmente, dall’arbitro Manganiello. Il 21 laziale liberandosi del pallone ha toccato il difensore della Salernitana che era intervenuto in ritardo. Per l’arbitro è giallo e da lì il nervosismo ha toccato livelli altissimi. Tutto l’Olimpico, Sarri, la panchina e i calciatori in campo hanno attaccato il fischietto di Pinerolo (che fece saltare la stracittadina a Zaccagni lo scorso anno) che ha tolto dal derby un assoluto protagonista. Per un problema fisico è ad altissimo rischio forfait anche Ciro Immobile. Il capitano e bomber della Lazio si è infortunato due settimane fa con l’Udinese e sta provando l’impossibile per provare a recuperare da un infortunio che sulla carta lo terrebbe fuori per tutto il 2022. La Lazio dunque si presenterà al derby senza due giocatori che alla Roma sanno come si fa male: il centrocampista 3 gol 3 assist contro i giallorossi, per l’attaccante 4 gol (con la maglia Lazio) ai rivali cittadini.

Se Sarri non sorride, non la fa nemmeno Mou. Lo Special One infatti nella partita più importante della Capitale non potrà contare sul suo giocatore migliore: Dybala che proprio nella Lazio ha la sua vittima preferita in Italia fra coppe e campionato con 11 gol. L’argentino trascinatore e stella della Roma, tornerà a disposizione a Trigoria nel 2023 a causa di un problema muscolare. La sua assenza pesantissima per i giallorossi non ha trovato una soluzione con la Roma che ha perso quella fantasia che l’ex Juve dava ad un gioco sterile e i gol. La Joya assente dalla sfida contro il Lecce (9 ottobre) è ancora il capocannoniere della squadra con 5 gol. Assente di lunga data anche Wijnaldum, altra stella del mercato romanista e nelle ultime ore ha chiuso il suo 2022 anche Spinazzola il titolare della fascia sinistra.

La partita delle partite perde pezzi. Lo fa per colpa di errori gravi di arbitri, di un terreno di gioco non proprio all'altezza delle due squadre e di un calendario fittissimo che non lascia respiro a calciatori, e quindi essere umani non macchine. Tutto questo a discapito di due tifsoerie e di uno spettacolo che solo il derby della Capitale riesce ad offrire. Da una parte il bel gioco di Sarri dovrà fare a meno di Milinkovic, e salvo sorprese, anche di Immobile due pedine fondamentali dello scacchiere biancoceleste, dall’altro Mourinho rinuncia all’individualità del suo campione che fa la differenza. Un derby che preannunciava stelle ma che rischia le stalle.