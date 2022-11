Roma e Lazio al mondiale: i convocati per Qatar 2022

Il 20 novembre 2022 inizierà il mondiale in Qatar. L'Italia non ci sarà ma la Serie A sarà comunque presente con tanti giocatori a rappresentarla. Fra questi anche sei giocatori che militano nella Capitale, quattro della Roma e due della Lazio.

I 4 giallorossi al mondiale

Dybala, Zalewski, Rui Patricio e Vina. Questi sono i fantastici quattro giallorossi presenti in Qatar. La Joya ha stretto i denti e recuperato dall'infortunio proprio per il mondiale. Il recupero dell'argentino è andato bene come ha dimostrato l'ex Juve nell'ultima partita della Roma quando ha trascinato i giallorossi al pareggio contro il Torino. Dybala è fra quelli che potrebbe tornare a disposizione di Mourinho il più tardi possibile, visto che l'Argentina (inserita nel girone C con Arabia Saudita, Messico e Polonia) è fra le candidate alla vittoria finale. Per l'attaccante non si prospetta un ruolo da titolarissimo nell'albiceleste di Messi, ma resta una pedina importante per il ct Scaloni. Per l'attaccante è il suo secondo mondiale.

Dybala nel suo percorso incontrerà Zalewski. Il polacco di Tivoli infatti è fra i convocati della Polonia per il mondiale, il suo primo. Zalewski ha conquistato la chiamata del ct grazie al nuovo ruolo trovato per lui da Mourinho. L'esterno si candida ad un ruolo da titolarissimo sull'esterno mancino a supporto di Lewandowski e compagni. Per Zalewski obiettivo principale superare la fase a gironi

Ruoli da comprimari al mondiale per Rui Patricio e Vina. Entrambi inseriti nel girone H rispettivamente a rappresentare Portogallo e Uruguay, non sono delle prime linee. Il portiere (al suo terzo mondiale) infatti è dietro nelle gerarchie rispetto a Diogo Costa (Porto) mentre il terzino (prima apparizione al mondiale) è sfavorito rispetto a Oliveira calciatore del Napoli. Entrambi puntano a passare il girone.

Il gruppo giallorosso in Qatar è ristretto viste le delusioni di Abraham e Smalling scartati dall'Inghilterra e Wijnaldum che non ha recuperato in tempo per la sua Olanda. Altro scartato Ibanez dal Brasile, che nutriva una speranza dopo la prima convocazione arrivata in questa stagione.

I due biancocelesti al mondiale

A rappresentare la Lazio al mondiale in Qatar ci sono due terzi del centrocampo titolare di Sarri: Vecino e Milinkovic-Savic. Il primo è un punto fermo della nazionale uruguaiana ed è pronto a dare il suo importante contributo alla causa della Celeste. Per il centrocampista si tratta del suo secondo mondiale dopo quello del 2018.

Tanti tifosi della Lazio, senza l'Italia in campo, faranno il tifo per Milinkovic. Il Sergente laziale è il punto di riferimento della Serbia inserita nel gruppo G, uno dei gironi più tosti insieme al Brasile, Svizzera e Camerun. Qatar 2022 sarà una vetrina importante per il centrocampista che dopo l'appuntamento mondiale discuterà il suo futuro con la Lazio. Lotito, e non solo, osserveranno molto interessati le partite di Milinkovic alla sua prima vetrina mondiale.

