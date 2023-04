Sospesa la penalizzazione alla Juventus: come cambia la classifica di Roma e Lazio

Nella giornata di ieri uno scossone ha colpito la Serie A con la Juventus che si è vista riassegnare i 15 punti tolti in precedenza nel caso plusvalenze. Questo ha rimodulato la classifica con ripercussioni anche su Roma e Lazio.

Mourinho sapeva

“Sicuro che la Juve non aveva 59 punti?”. Parole di Mourinho datate sabato 8 aprile post Torino-Roma. Una profezia dello Special One che si è avverata con la Juventus che ha visto tornare indietro i 15 punti di penalizzazione. Il giudizio sui bianconeri però non è ancora definitivo con la Figc che potrà comminare una nuova sanzione alla squadra torinese. Ora la palla passa alla Corte d’Appello Federale.

Cosa cambia per la Lazio

Nonostante i punti riassegnati alla Juve, la Lazio resta salda al secondo posto della classifica con 61 punti, due in più dei bianconeri. I biancocelesti infatti restano fortemente ancorati alla posizione che vale la qualificazione alla prossima Champions League anche per via della vittoria proprio contro la formazione di Allegri nel turno pre pasquale. Con questo cambio di classifica si accorcia il margine di vantaggio della Lazio dal quinto posto, che da 10 punti (rispetto all’Inter) ora scende a 8 vista la posizione occupata ora dal Milan.

Cosa cambia per la Roma

La Roma (56 punti) adesso resta sul filo del rasoio. La formazione di Mou si è vista superare in classifica dalla Juventus ed è scesa al quarto posto, ultimo posto disponibile per strappare l’accesso alla prossima Champions League. I giallorossi sono distanti tre punti dalla Vecchia Signora mentre conservano tre punti di mergine dal Milan quinto.