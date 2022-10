Coppa Italia 2022/2023: le avversarie di Roma e Lazio agli ottavi

Completato il secondo turno di Coppa Italia sono stati definiti tutti gli accoppiamenti degli ottavi che vedranno scendere in campo, a gennaio, le big della Serie A. Ecco le avversarie di Roma e Lazio.

Lazio-Bologna

La Lazio all'Olimpico sfiderà il Bologna. Proprio la squadra felsinea nell'ultimo turno ha eliminato il Cagliari per uno a zero (autogol di Obert). I biancocelesti che confidano di ritrovare Ciro Immobile per l'ottavo di finale, hanno già affrontato il Bologna in questa stagione, quando però era sotto la guida tecnica di Mihajlovic. In campionato trionfarono gli uomini di Sarri che in 10 ribaltarono la sfida vincendo due a uno.

Roma-Genoa

Niente ritorno di De Rossi all'Olimpico. Infatti la Spal di "Capitan Futuro" è stata eliminata dal Genoa e sarà proprio il Grifone (1-0 gol di Gudmundsson), che milita in Serie B, l'avversaria della Roma agli ottavi di Coppa Italia. No, De Rossi ma Kevin Strootman altro amato ex sulla strada dei giallorossi nella coppa nazionale. La partita si giocherà fra l'11 e il 18 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi hanno annunciato che i biglietti per la partita saranno in vendita a partire da venerdì 21 ottobre.

Roma e Lazio in Coppa Italia

La Lazio (7 successi) e la Roma (9 successi) inzieranno a gennaio il loro cammino in Coppa Italia. Sul percorso della Lazio favorita contro il Bologna, una fra Juve e Monza, per i giallorossi a loro volta favoriti sul Bologna o Napoli o Cremonese. Le due romane si potranno incontrare soltanto in finale come già successo il 26 maggio 2013, quando a trionfare fu la Lazio con lo storico gol di Lulic.