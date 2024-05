La Roma dice addio alla sede dell'Eur

Tanti movimenti in casa Roma. Non solo relativi al calciomercato ma proprio fisici e strutturali per il club con i Friedkin che hanno deciso di lasciare la sede operativa giallorossa dell'Eur.

A distanza di 6 anni dalla grande inaugurazione, alla presenza dell'allora sindaca Virginia Raggi e presidente del consiglio Giuseppe Conte, degli uffici di viale Tolstoj voluta dalla precedente proprietà (Pallotta, ndr) la Roma dice addio alla sua sede per tornare a casa, a Trigoria. Una scelta strategica dei Friedkin che vogliono fare quadrato e unire ancora di più squadra e società al Centro Sportivo Fulvio Bernardini valorizzato, implementato e rinnovato in questi anni.

Il trasloco è previsto al termine dell'attuale contratto di locazione previsto per fine anno. A Trigoria dunque saranno presto pronti gli uffici di tutti i dipendenti e collaboratori del club.