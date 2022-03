Roma: finalmente Kumbulla. Da epurato a titolare di Mou

Marash Kumbulla si sta prendendo la Roma. L’albanese alla sua seconda stagione in giallorosso dopo essere stato vicino alla cessione ha convinto Mou diventando una pedina fondamentale della difesa romanista.

Kumbulla epurato

Nella sua prima stagione alla Roma, arrivato dal Verona per 17 milioni di euro (bonus compresi) sotto la guida di Fonseca, Kumbulla aveva deluso tutti. Il difensore albanese infatti aveva trovato poco spazio, proprio come ad inizio stagione con Mourinho. Il momento più basso del difensore in giallorosso è arrivato con la disfatta norvegese contro il Bodo/Glimt. L’albanese protagonista della partita sciagurata dalla Roma era stato epurato da Mou, tanto da essere messo sul mercato (lo voleva il Torino fra tutte). L’unico protagonista di quella sfida rimasto a Roma è proprio Kumbulla visto che lo Special One ha fatto piazza pulita con gli altri che hanno lasciato Trigoria: Borja Mayoral, Villar, Reynolds, Calafiori. Altri invece non vedono più il campo come Diawara e Darboe.

La rinascita di Kumbulla

Kumbulla ha fatto tesoro di quella pessima partita. Ha accettato “la punizione” dell’allenatore e ha capito la lezione. Qualche settimana fa, in conferenza stampa Mou dichiarò: “Kumbulla ha capito, è un professionista, è un ragazzo che lavora sempre con grandissima voglia di migliorare”. Col duro lavoro e buone prestazioni l’albanese è diventato un titolare importante nello scacchiere difensivo giallorosso. Sfruttando anche i problemi di Ibanez, nelle ultime cinque partite della Roma, Kumbulla è sempre stato schierato titolare Sassuolo, Verona, Spezia, Atalanta, e Vitesse e la squadra ha conquistato tre vittorie con tre clean sheet e due pareggi. Ultima in ordine di tempo la partita di Conference League contro il Vitesse, in cui il difensore è stato uno dei milgiori in un campo al limite, ma anche meno, del praticabile dove ha tenuto a galla la squadra dopo un primo tempo di sofferenza. La Roma adesso si gode il suo difensore che sta dimostrando che la cifra importante investita su di lui non è stata un errore.

Kumbulla e la Roma

Kumbulla, classe 2000, è arrivato alla Roma dal Verona nel 2020 con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato a 13,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, legandosi col club giallorosso fino al 2025 guadagnando poco più di 2 milioni di euro a stagione. Con la Roma, il difensore albanese ha collezionato 49 presenze e tre gol.