La Roma perde pezzi: infortunati anche Kumbulla e Belotti

Continua a riempirsi l’infermeria della Roma. Contro il Milan, Mourinho oltre alla beffa subita al 97esimo ha perso altre due pedine per infortunio: Kumbulla e Belotti.

L’infortunio di Kumbulla

Al minuto 10 Kumbulla, tornato titolare (ultima volta col Sassuolo ed espulso) per via delle assenze di Smalling e Llorente, è protagonista di un brutto scontro di gioco con Giroud. Il centrale albanese ne esce peggio. Il cambio è immediato con Bove e con Cristatne che retrocede nella linea difensiva. Gli esami hanno evidenziato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro.

L’infortunio di Belotti

Alla fine del primo tempo ad uscire malconcio dopo un corner a favore del Milan è Andrea Belotti. Il Gallo sull’ultimo pallone del primo tempo entra in contrasto con Tomori e ne ha la peggio. L’attaccante prova a recuperare nell’intervallo ma poco prima dell’inizio del secondo tempo alza bandiera bianca con Mou che al suo posto inserisce El Shaarawy. Il numero 11 giallorosso ha rimediato una frattura alla cartilagine costale.

I tempi di recupero

Per Kumbulla la stagione finisce in anticipa. L’infortunio costringerà il difensore ai box per questo finale di stagione e lo conferma pure un suo post sui social: “Difficile trovare parole per descrivere la situazione in cui mi trovo. La stagione non è andata come avrei desiderato ed è finita nel peggiore modo possibile per un atleta. Sono molto deluso e mi servirà del tempo per guarire e per potere tornare a giocare. Sfrutterò questo tempo per tornare ancora più forte e per cambiare le cose, ve lo assicuro. Grazie a tutti per i messaggi e in bocca al lupo ai miei compagni e a tutta la Roma per il resto della stagione. Non è ancora finita. Daje Roma!". Per quanto riguarda Belotti tempi di recupero incerti, difficile il suo recupero per Monza, si proverà ad averlo a disposizione con l’Inter ma anche contro i nerazzurri il Gallo resta in dubbio.