Mourinho, mercato e Trigoria: le ultime sul caso Karsdorp

Rick Karsdorp è tornato a Trigoria. L'olandese indicato da Mourinho come traditore, è tornato ad allenarsi con i giallorossi ma per lo Special One non c'è posto per il terzino.

Karsdorp a Trigoria

Dopo la mancata risposta alla convocazione, il certificato medico, il non aver partecipato alla tournée in Giappone, Rick Karsdorp è tornato a Roma. Il terzino è tornato ad allenarsi agli ordini di Mourinho e col resto della squadra. Nel quartier generale romanista però non c'è stato nessun confronto fra giocatore e tecnico, con lo Special One che ha praticamente messo fuori rosa il terzino. Infatti il giocatore va verso l'esclusione dal ritiro romanista in Portogallo dal 15 al 22 dicembre. La Roma spera in un'apparente riappacificazione ma è pronta a multare il giocatore decurtando il 30% dello stipendio.

Rifiutati i prestiti

Per Karsdorp si sono fatti avanti già diversi club, italiani ed esteri. In Serie A si è fatto avanti il Torino di Juric mentre dalla Ligue 1 ha avanzato un'offerta il Lille. In entrambi i casi però Tiago Pinto ha detto no. Il motivo va ricercato nella formule dell'offerte ovvero due prestiti. La Roma intende cedere Karsdorp solo a titolo definitivo oppure in uno scambio. Sullo sfondo resta la Juventus.

Pista inglese e sostituto

Altra squadra in pressing su Karsdorp è il Fulham. Il club inglese, nona forza della Premier League, sta trattando con la Roma per un trasferimento a titolo definitivo dell'olandese. Fra l'offerta dei Cottages e le richieste giallorosse però c'è ancora distanza. Gli inglesi offrono per Karsdorp 8 milioni di euro, la Roma ne chiede almeno 10. Una volta ceduto Karsdorp la Roma si tufferebbe sul mercato con Odriozola in pole per sostituire l'olandese.