Calciomercato Roma: Karsdorp via, caccia al sostituto

Il ciclone Mourinho che ha investito Karsdorp avrà immediatamente conseguenze sul mercato della Roma. Il destino nella Capitale del terzino olandese è segnato, e Tiago Pinto è alla ricerca di una sistemazione per il calciatore e di un sostituto.

Karsdorp il traditore

La vicenda Karsdorp è sulla bocca di tutti. Mourinho si è sfogato col calciatore indicandolo come traditore e colpevole della mancata vittoria contro il Sassuolo. Dopo lo sfogo dello Special One, la tensione si è alzata con alcuni tifosi che hanno aspettato l'olandese sotto casa sua. Karsdorp poi non è stato convocato per la partita contro il Torino per scelta di Mou, e d'accordo con la società il calciatore ha lasciato la Capitale il giorno stesso della partita.

Karsdorp: dove va?

Mourinho nel post Sassuolo ha invitato Karsdorp a cercare una nuova squadra ma è difficile, quasi impossibile, pensare che la Roma riesca a cedere alle sue cifre (15-17 milioni) il calciatore a gennaio. A favorire questa difficoltà c'è stato lo sfogo di Mou, deleterio economicamente parlando per la valutazione del calciatore. Per il classe '95 (legato alla Roma fino al 2025) si apre dunque l'opzione del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Per Karsdorp è viva l'opzione di un ritorno in patria dove ci sono diversi club olandesi interessati, ma è calda l'opzione Serie A. Un club interessato è la Juventus ma sul giocatore c'è l'interesse anche del Bologna.

Il sostituto

Per un Karsdorp che va, ci sarà un terzino che arriverà a Trigoria. Nella lista di Tiago Pinto c'è ancora Bereszynski ('92) della Sampdoria. Il polacco era già in passato nel mirino dei giallorossi e potrebbe arrivare nella Capitale a prezzo di saldo viste le difficoltà dei blucerchiati. Nome che piace a Mou è quello di Bellerin ('95) spagnolo che sta trovando poco spazio al Barcellona. Si attenzionano anche Holm (2000) dello Spezia che piace a diversi club e Mazzocchi ('95) della Salernitana.