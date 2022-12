Caso Karsdorp: Roma accusata di mobbing

Il caso Karsdorp fa discutere. Il calciatore indicato come traditore da Mourinho è finito nell'occhio del ciclone. A sua difesa si è schierata la FifPro che condanna la Roma.

Karsdorp e Mou

Sassuolo-Roma è stata la deadline di Karsdorp alla Roma. Lo Special One non ha gradito il comportamento dell'olandese definendolo addirittura traditore e invitandolo a trovarsi una nuova sistemazione nel mercato invernale. Il giocatore per risposta è partito in anticipo per l'Olanda saltando la sfida col Torino e rifiutando la convocazione per la tournée in Giappone con tanto di certificato medico di malessere psicologico. L'attacco dell'allenatore ha portato pure alcuni tifosi della Roma ad andare sotto casa del giocatore, ma senza conseguenze. Il giocatore ha partecipato poi al ritiro in Portogallo ma vive da separato in casa.

Il comunicato della FifPro

La FifPro (Federazione internazionale dei calciatori professionisti) condanna fermamente il comportamento della Roma. Questo il comunicato: "La FIFPRO condanna fermamente il trattamento riservato dall'AS Roma a Rick Karsdorp, che nelle ultime settimane è stato vittima di una campagna di mobbing". A queste si aggiungono le parole del Segretario General Hoffman: "Non si sottolineerà mai abbastanza che i giocatori sono prima di tutto dipendenti dei loro club e che, in quanto tali, i club hanno il dovere di prendersi cura di loro. Chiediamo all'AS Roma di adempiere immediatamente a questo dovere di diligenza e di garantire a Rick Karsdorp un trattamento equo e il rispetto dei suoi diritti".

Alle parole di Hoffman hanno fatto seguito quelle di Louis Everard, direttore del VVCS (sindacato calciatori olandesi) e membro del consiglio della stessa FIFPRO: "Ovviamente non è la prima volta che sentiamo parlare di giocatori usati come capri espiatori per distogliere l'attenzione dalle prestazioni e dalla gestione dei club. Non è accettabile che un club isoli un giocatore e trattalo in modo diverso dai suoi compagni di squadra".

Il futuro di Karsdorp

Karsdorp ha partecipato al ritiro in Portogallo. La Roma sta lavorando alla cessione del giocatore e cerca un punto di incontro fra il calciatore e il tecnico. Tiago Pinto chiede per l'olandese circa 15 milioni di euro, ma la sua valutazione dopo lo sfogo di Mou si è abbassata. La Roma chiede la cessione a titolo definitivo, al massimo un prestito con obbligo di riscatto. Tante le squadre che osservano il calciatore dal Fulham al Torino ma soprattutto la Juventus. Con i bianconeri si sta lavorando con De Sciglio con la Juve che chiede però anche una parte cash alla Roma.