Roma-Juventus, stop alla vendita dei biglietti. Il comunicato del club giallorosso

Il rialzo dei numeri riguardanti i positivi colpiti dal Coronavirus sta portando il Governo a nuove misure restrittive che riguarderanno anche il mondo del calcio. Per la precisione si sta pensando a ridurre la capienza degli stadi, e per questa ragione la Roma ha bloccato la vendita dei biglietti.

Stop ai biglietti per Juve, Cagliari e Lecce

La Roma ripartirà il 6 gennaio a San Siro contro il Milan, in casa invece debutterà nel 2022 contro la Juventus domenica 9 gennaio alle ore 18:30. Per la partita contro i bianconeri, a causa delle nuove decisioni che sta prendendo il Governo per limitare i contagi di Covid-19, la Roma ha bloccato le vendite dei biglietti. Lo stop comprende oltre alla partita contro la formazione di Allegri, anche quelle contro il Cagliari di domenica 16 gennaio e quella del 20 gennaio contro il Lecce, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

La Roma ha annunciato lo stop attraverso un comunicato ufficiale: "L'AS Roma informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Juventus, Cagliari e Lecce è sospesa. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite"