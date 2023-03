Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 5 marzo la Roma alle ore 20:45 ospiterà all’Olimpico la Juventus per la venticinquesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla sfida da quinti (44 punti) in classifica dopo la sconfitta contro la Cremonese, bianconeri settimi con 35 punti, dopo la penalizzazione. L’andata a Torino terminò 1-1.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Nella Roma, senza Mourinho perché squalificato ritrova spazio in attacco Tammy Abraham, panchina per Belotti. L’inglese sarà sostenuto dal grande ex Dybala e dal capitano Pellegrini. A centrocampo torna dal 1’ Matic insieme a Cristante. Il serbo sostituisce Wijnaldum. Sulle corsie esterne sicuro del posto Spinazzola a sinistra, mentre a destra Karsdorp è in ballottaggio con Zalewski, col polacco favorito. In difesa dopo la squalifica riecco Smalling con Mancini e Ibanez. In porta Rui Patricio.

Allegri consegna le chiavi del centrocampo a Locatelli al ritorno dopo la squalifica. A guidare l’attacco bianconero Vlahovic e Di Maria. In difesa il brasiliano Bremer.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Foti (vice)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri

Roma-Juventus, dove vederla

La partita fra Roma e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra giallorossi e bianconeri sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.