Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 5 maggio alle ore 20:45 all’Olimpico la Roma sfiderà la Juventus per la partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Giallorossi in campo dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Europa League e in difesa del quinto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.

Roma-Juventus, le ultime di formazione

Dopo la bufera post Leverkusen, Karsdorp è pronto ad accomodarsi in panchina. Al suo posto può giocare Kristensen e non Celik. Centrale torna N’Dicka insieme a Mancini, verso la pachina Smalling. A sinistra c’è Angelino e no Spinazzola. In mezzo al campo certi di una maglia Cristante e Paredes, Bove insidia Pellegrini ma il capitano romanista resta favorito. In attacco nessun risparmio di energie per Dybala. Il grande ex sarà in campo dal 1’ con Lukaku ed El Shaarawy. Dalla panchina Abraham, Azmoun e Baldanzi. In porta Svilar.

Allegri rispolvera Chiesa titolare insieme a Vlahovic in attacco. In porta l’ex giallorosso Szczesny, difesa guidata da Bremer. Sulle corsie Cambiaso e McKennie.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri

Roma-Juventus, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire la sfida fra De Rossi e Allegri collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.