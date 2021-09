Serie A femminile: Roma-Juve si giocherà al Tre Fontane

La Roma femminile torna al Tre Fontane. Infatti dopo l'esordio casalingo, a porte chiuse a Trigoria contro il Napoli nella seconda giornata della Serie A, le giallorosse per la super sfida contro la Juventus torneranno nella loro casa.

Roma-Juve, quando si gioca

Sabato 2 ottobre alle ore 14:30 la Roma scenderà in campo per la quinta giornata di Serie A contro la Juventus. Per il big match, le ragazze di mister Alessandro Spugna potranno giocare con il sostegno del pubblico. Il Tre Fontane infatti sarà aperto al pubblico con il 50% di capienza.

Roma-Juve, partita di alta classifica

Quella contro la Juventus sarà una partita di vertice. Le bianconere guidano la classifica a quota dodici punti dopo le quattro vittorie conquistate in quattro partite. Tabella di marcia rispettata anche dalla Roma che però è ferma a nove punti e ha giocato una partita in meno. Infatti le giallorosse hanno saltato la partita del quarta giornata contro l'Inter causa focolaio Covid nella squadra nerazzurra. Al big match non prenderà parte la centrocampista romanista Manuela Giugliano ai box per un infortunio rimediato con la Nazionale.