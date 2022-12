Roma Femminile-Juventus 2-4: poker bianconero al Tre Fontane. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma femminile perde per 4 a 2 contro la Juventus. La seconda sconfitta in campionato della Roma arriva di nuovo contro la Juve che passa al Tre Fontane con una prova di forza delle bianconere che sotto di un gol dopo appena 40 secondi ribaltano il risultato. La Roma dopo una super partenza con la rete di Serturini non sfrutta il vantaggio e lascia il gioco alla Juve. Non una bella partita della squadra di Spugna paga la stanchezza figlia dell'impegno europea e si abbandona al possesso juventino. La Roma con questa sconfitta resta in testa alla classifica ma vede dimezzarsi il suo vantaggio, da 6 a 3 punti, proprio dalle bianconere.

Roma-Juventus, la cronaca

Al primo affondo la Roma passa in vantaggio con Serturini: contropiede perfetto delle giallorosse con Giugliano che lancia per Serturini che davanti al portiere non sbaglia. Al 10emo Juve ad un passo dal pareggio con un colpo di testa di Gunnarsdottir che prende la traversa. Al 14esimo le bianconere pareggiano con Beerensteyn che brucia in velocità Minami e batte Ceasar col destro. Al 24esimo tiro-cross di Haavi che si spegne sulla traversa. Al 25esimo bell’intervento di Ceasar che devia in corner un esterno destro di Lenzini. Al 38esimo la Juve raddoppia grazie a Girelli: l’attaccante bianconera devia in rete un tiro di Grosso. Al 49esimo la Roma fa due a due con Andressa: la brasiliana è la più lesta di tutti col destro a trovare la rete dopo un palo colpito da Giacinti. Al 57esimo Giacinti prende il tempo a Sembrant ma la girata della nove termina di poco a lato. Al 67esimo terzo gol della Juve con Beerensteyn. L’olandese si porta la palla sul destro e con un perfetto tiro a giro trova la sua doppietta. Al 79esimo la Juventus fa il 4 a 2 con Grosso che al secondo tentativo non sbaglia e batte Ceasar. Nel recupero Haug di testa per poco non trova la terza rete romanista.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Bartoli 6, Linari 5,5 (dall’80’ Ciccotti s.v.), Wenninger 5,5, Minami 5; Greggi 6, Giugliano 6,5; Serturini 7 (dall’80’ Haug s.v.), Andressa 7 (dal 70’ Glionna 6), Haavi 6,5; Giacinti 6,5. All.: Spugna 5

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin 6; Lenzini 6, Sembrant 5,5, Salvai 6,5, Boattin 6; Gunnarsdottir 6,5 (dal 33’ Caruso 6), Pedersen 6, Grosso 7,5 (dall’87’ Zamanian s.v.); Cantore 5,5 (dal 73’ Cernoia 6), Girelli 7, Beerensteyn 8,5 (dall’87’ Bonfantini s.v.). All.: Montemurro 6,5

Marcatrici: 1’ Serturini (R), 49’ Andressa (R); 14’, 67’ Beerensteyn (J), 38’ Girelli (J), 79’ Grosso (J)

Ammonite: Serturini (R) Giacinti (R); Boattin (J); Pedersen (J), Beerensteyn (J)

Arbitro: Maggio

Le top e flop giallorosse

Andressa 7: Trova il gol del momentaneo due a due. Ci mette grinta e qualità in campo. Esce a sorpresa per Glionna.

Serturini 7: Fuoco e fiamme della 15 che porta subito in vantaggio la Roma e continua a martellare la difesa bianconera.

Giacinti 6,5: Ci mette lo zampino in entrambe i gol giallorossi. Battaglia bene contro la difesa bianconera.

Minami 5: Si fa bruciare in occasione dell’uno a uno. Perde tanti palloni e contrasti.