Roma-Juventus: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 9 gennaio alle 18:30 la Roma giocherà la sua prima partita all'Olimpico del 2022 contro la Juventus. Per la sfida contro i bianconeri Mourinho però dovrà fare a meno di Karsdorp e Mancini entrambi espulsi nella sconfitta contro il Milan del 6 gennaio.

Roma-Juventus, le ultime di formazione

Senza Karsdorp e Mancini, Mourinho pensa a Kumbulla (in ballottaggio con Cristante) e Maitland-Niles nuovo arrivo in casa giallorossa. Per lo Special One non sarebbe la prima volta quella di far gicoare un neo-acquisto, vedas Sneijder in Milan-Inter del 2009, quindi la possibilità di vedere l'inglese in campo è concreta. Sicuri del posto in difesa sono Smalling e Ibanez, nonostante la brutta prova contro il Milan. Sulla fascia sinistra Vina è avanti ad El Shaarawy. A centrocampo si va verso la conferma di Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan anche se l'armeno è in ballottaggio con Cristante, jolly di Mou. In attacco ci sarà Abraham con Zaniolo. In porta il solito Rui Patricio.

Allegri ha annunciato qualche cambio di formazione. Chiellini negativo al Covid, non sarà della partita. In difesa ci saranno Rugani e De Ligt con Cuadrado e De Sciglio terzini. In attacco spinge Dybala per una maglia da titolare, Chiesa potrebbe partire dalla panchina.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Ibanez, Kumbulla; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Locatelli, Arthur, Bentacur; Dybala, Morata, Bernardeschi. All.: Allegri (squalificato)

Roma-Juventus, dove vedere la partita

La partita fra Roma e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno seguire la sfida fra Mourinho e Allegri in diretta tv grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV oppure collegando il proprio televisore a una console Playstation o XBox. Il match fra giallorossi e bianconeri sarà visibile anche in streaming scaricando l'app Dazn su pc, smartphone e tablet.