Roma-Juventus: rimborsati tutti i biglietti. Ecco come riacquistarli

La Roma debutterà in casa nel 2022 contro la Juventus il prossimo 9 gennaio. A causa dell'innalzamento dei contagi per Covid e delle nuove misure restrittive per quanto riguarda gli stadi con la capienza riportata al 50%, il club capitolino ha prima bloccato la vendita dei biglietti e poi annullato e rimborsato i tagliandi già venduti. La Roma ha però studiato una soluzione per i tifosi, abbonati e non, e attraverso un comunicato ha spiegato come si potrà assistere al big match dell'Olimpico.

Rimborso e riacquisto

La Roma ha annullato e rimborsato i biglietti a tutti coloro (non abbonati) che avevano acquistato i ticket per la partita contro la Juventus. Per questi, il club capitolino aprirà una finestra dedicata per il riacquisto dei tagliandi. Infatti da mercoledì 5 gennaio dalle ore 17, e fino alle 15 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per Roma-Juventus potranno acquistare un nuovo ticket. Per avere diritto alla prevendita solo online su asroma.com, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il codice d’acquisto e la data di nascita del titolare del primo biglietto precedentemente acquistato.

Gli abbonati

Per gli abbonati ai settori i Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, in eccesso rispetto al 50% della capienza, verranno ricollocati in altri settori. Gli interessati potranno farlo in autonomia dalle 16 di martedì 4 gennaio fino alle 15 di mercoledì 5 gennaio oppure ci penserà il club, scegliendo tramite il criterio temporale di acquisto. In alternativa sarà possibile acquistare ad un prezzo dedicato un biglietto in Tribuna Tevere (20 euro) o Tribuna Monte Mario (30 euro). Il ricollocamento non riguarderà gli abbonati in Tribuna Monte Mario, Tevere e Curva Nord.

Vendita libera

Con queste nuove soluzioni, la vendita libera dei biglietti per Roma-Juventus sarà un'eventualità disponibile soltanto onile a partire da venerdì 7 gennaio dalle ore 15:30.