Roma-Juventus 3-4: Harakiri giallorosso, Mou e squadra contestati a fine partita. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma cade in casa contro la Juventus per 4 a 3. I giallorossi buttano al vento una prestazione ottima e una vittoria che sembrava in tasca. In sette minuti la Roma subisce tre gol e inizia il suo 2022 nel peggiore del modo. Un rilassamento mentale che ha permesso alla Juve, fino a quel momento, passiva di prendersi i tre punti. Nei primi settanta minuti la Roma gioca, crea e domina i bianconeri Dybala-dipendenti ma poi arriva la beffa. L'amaro in bocca cresce anche perchè Pellegrini dagli undici metri fallisce il rigore del pareggio. A fine partita scoppia la contestazione con cori e fischi per Mourinho e i suoi da parte dei tifosi romanisti.

Roma-Juventus, la cronaca della partita

La Roma inizia meglio la partita e si rende molto pericolosa su calcio d’angolo. Proprio da un corner battuto da Veretout arriva il colpo di testa di Abraham che fa 1 a 0. La Roma protesta per un fallo di mano di De Ligt dentro l’area ma per l’arbitro e Var non cìè nulla, e poco dopo i bianconeri pareggiano con un sinistro chirurgico di Dybala. All’alba della ripresa la Roma passa nuovamente in vantaggio grazie ad un tiro, deviato, di Mkhitaryan. Al 53esimo Pellegrini direttamente su punizione batte Szczesny. Gol pazzesco del capitano giallorosso che fa impazzire l’Olimpico. Al 70esimo la Juve accorcia le distanze col un colpo di testa di Locatelli lasciato solo dentro l’area di rigore romanista. Al 74esimo la Juventus pareggia con Kulusevski, che è il più lesto di tutti a mettere dentro un pallone vagante dentro l’area di rigore giallorossa. La Juventus ribalta la partita al 77esimo col primo gol in bianconero di De Sciglio. All’83esimo la Roma butta al vento il gol del pareggio. L’arbitro assegna un rigore ai giallorossi, ed espelle De Ligt. Dal dischetto va Pellegrini che però si fa ipnotizzare da Szczesny che para.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Maitland-Niles 6,6, Smalling 6, Ibanez 4, Vina 5,5; Cristante 5,5, Veretout 6,5 (dal 78’ Perez s.v.); Pellegrini 6 (dall’87’ Borja Mayoral s.v), Mkhitaryan 6,5, Afena-Gyan 6,5 (dal 71’ Shomurodov 5,5); Abraham 7. All.: Mourinho 6.

Juventus (4-4-2): Szczesny 8; Cuadrado 6,5, De Ligt 5, Rugani 5, De Sciglio 7; McKennie 6, Bentacur 5,5 (dal 63’ Arthur 6), Locatelli 6,5, Chiesa 6,5 (dal 32’ Kulusevski 6,5); Dybala 7 (dall’82’ Chiellini s.v.), Kean 5 (dal 63’ Morata 7). All.: Landucci 7 (Allegri squalificato)

Marcatori: 11’ Abraham (R), 48’ Mkhitaryan (R), 53’ Pellegrini (R), 18’ Dybala (J), 70’ Locatelli (J), 73’ Kulusevski (J), 77’ De Sciglio (J)

Ammoniti: Veretout (R), Ibanez (R), Cristante (R); Cuadrado (J), Locatelli (J)

Espulsi: De Lig (J)

Arbitro: Massa

Top e flop giallorossi

Abraham 7: Il migliore dei suoi. Segna e si guadagna il rigore che Pellegrini spreca.

Afena-Gyan 6,5 Mette in difficoltà Cuadrado. Appena esce il colombiano affonda e sono guai per i giallorossi.

Pellegrini 6: Fa esplodere due volte l’Olimpico. La prima quando segna il meraviglioso del 3 a 1, la seconda quando sbaglia calciando in maniera pessima il calcio di rigore che poteva valere il 4 a 4. Esce fra qualche fischio.

Ibanez 4: Il peggiore della Roma. Sbaglia sul primo gol juventino e sul gol di Locatelli che riapre la partita.