Roma-Juventus 1-1: Svilar strepitoso, Abraham sprecone

La Roma pareggia per uno a uno all'Olimpico contro la Juventus. Il big match termina in parità con i giallorossi che passano in vantaggio con Lukaku e che vengono ripresi da Bremer nel primo tempo. Nella ripresa la partita va a fiammate con occasione da ambo le parti. Protagonisti Svilar autore di due super interventi su Locatelli e Kean, e Abraham con l'inglese che come contro il Leverkusen nel recupero fallisce una ghiotta occasione. Dopo questo pareggio la Roma giocherà giovedì il ritorno con i campioni di Germania e domenica lo scontro diretto per la Champions League contro l'Atalanta. Apprensione per le condizioni di Dybala uscito all'intervallo.

Tabellino

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini (dal 78’ Bove); Baldanzi (dal 68’ Azmoun), Lukaku (dal 68’ Abraham), Dybala (dal 46’ Zalewski). All.: De Rossi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 60’ Kostic), McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso (dall’85’ Alcaraz); Chiesa (dal 76’ Kean), Vlahovic (dal 76’ Milik). All.: Allegri

Marcatori: 15’ Lukaku (R); 31’ Bremer (J)

Ammoniti: Abraham (R); Weah (J), Rabiot (J)

Arbitro: Colombo

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 7: Strepitoso. Due super interventi su Locatelli e Kean evitano la sconfitta.

Kristensen 5,5: Bene in avanti dove colpisce pure una traversa, male in difesa dove si perde Bremer in occasione del pari juventino.

Llorente 5,5: Non perfetto nemmeno lui in occasion del gol della Juve.

N’Dicka 6: Il migliore della difesa romanista. Dalle sue parti non passa nessuno.

Angelino 6,5: Propositivo e positivo il terzino spagnolo. Bei cross e grinta in difesa.

Cristante 6: Solita sostanza e qualità. Cala nella ripresa.

Paredes 6: Ordinato.

Pellegrini 5,5: Qualche buona giocata, qualcuna di troppo sbagliata. (dal 78’ Bove 6: Entra bene portando fisicità al centrocampo romanista).

Baldanzi 6,5: Bella prova dell’ex Empoli. Pimpante e reattivo. (dal 68’ Azmoun 6: Un pallone toccato, prezioso per Abraham che spreca).

Lukaku 7: Duello vecchia scuola con Bremer. Abile con una zampata a trovare l’1-0. (dal 68’ Abraham 5: Altro ingresso disgraziato per l'inglese. Gestisce male diversi palloni e poi nel recupero spreca il gol vittoria).

Dybala 6: Non in perfette condizioni gioca un primo tempo di alti e bassi. Fallisce due buone punizoni. Esce all’intervallo. (dal 46’ Zalewski 6: Non commette danni o errori).

All.: De Rossi 6: La Roma gestisce la palla e a tratti con qualità. Cambi che faranno discutere e giocatori scelti per tentare la rimonta in Germania.