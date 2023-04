"Sputi" a Montemurro: Rosucci attacca i tifosi della Roma Femminile. Indagine aperta

La Roma Femminile ha battuto la Juventus nell’ultimo turno di campionato ipotecando lo scudetto, il primo della sua storia. Alle giallorosse di Spugna basterà battere la Fiorentina sabato per vincere il tricolore. L’euforia e la gioia giallorossa viene disturbata dalla Juventus che con le sue calciatrici accusa i tifosi della Roma di comportamenti poco corretti, addirittura di aver rivolto sputi verso il tecnico biancoero, con il Procuratore Federale che ha aperto un’inchiesta sull'accaduto.

Il tifo della Roma

Ad assistere alla partita fra Roma e Juventus c’era un Tre Fontane tutto esaurito. 2100 i tifosi romanisti, fra cui Tiago Pinto e Mourinho che ha scattato selfie con i tifosi, + 155 tifosi ospiti. Il tifo romanista ha incitato la squadra per tutti i 90, con i cori più gettonati quali “vinceremo il tricolor” e gli sfottò alle avversarie “sapete solo rubare” dopo il rigore del momentaneo 1-2 realizzato da Caruso. Anzi il caloroso tifo giallorosso è protagonista di un bel gesto di fair play quando riserva solo applausi a Beerensteyen, fra le migliori in casa Juventus, quando si rialza da terra con le sue gambe, dopo attimi di paura per un brutta caduta con tanto di intervento della barella.

L’accusa

“Oltre a saper perdere bisogna anche saper vincere!”. Questo è una parte del messaggio che Martina Rosucci, centrocampista della Juventus e della Nazionale ha postato sui social al termine di Roma-Juve. La calciatrice assente al Tre Fontane perché infortunata fa la morale ai tifosi della Roma rei secondo la bianconera di aver insultato le sue compagne ed aver sputato sull’allenatore bianconero Montemurro durante l’intervista post partita.

L’inchiesta

Il Procuratore Federale ha aperto un’indagine sull’accaduto denunciato da Rosucci. La diretta televisiva ha mostrato la situazione tranquilla durante l’intervista al tecnico. Il Procuratore Federale è già in possesso delle relazioni degli ispettori presenti e le dichiarazioni rese dopo la gara e nei prossimi giorni ascolterà i tesserati coinvolti. Stando alle immagini fornite da La7 (partita trasmessa in chiaro) nel post gara non risultano sputi e insulti all’indirizzo di Montemurro. Anzi la giornalista che intervista Montemurro, nel suo intervento sottolinea il rispetto dei tifosi romanisti nei confronti del tecnico.