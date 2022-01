Ex al veleno, Juan Jesus punge la Roma: "Si vede l'incapacità di alcune persone"

Juan Jesus non ha mai dimenticato il brutto addio alla Roma. L'ex difensore giallorosso, attualmente in forza al Napoli, con un commento su Instagram in risposta al saluto di Gonzalo Villar, suo ex compagno e ancora in rosa alla Roma, ha buttato altra benzina sul fuoco sul suo addio a Trigoria. Nel mirino del calciatore brasiliano c'è sicuramente Tiago Pinto, gm della Roma e l'ex allenatore Fonseca che non ha mai preso in grande considerazione il difensore nelle sue scelte.

La polemica di Juan Jesus

La polemica di Juan Jesus nasce dopo aver postato una foto dopo il pareggio fra Juventus e Napoli. Sotto la foto, è arrivato il commento di Villar, non visto da Mourinho e messo sul mercato da Pinto: "Che felicità rivederti così fratellino". Non tarda a farsi attendere la risposta del brasiliano: "Grazie fratello! Ora si vede l'incapacità di certe persone".

Juan Jesus interviene a gamba tesa sulla Roma. Il messaggio è chiaramente rivolto a Tiago Pinto che non gli ha rinnovato il contratto all'ex allenatore della Roma, Fonseca che non ha mai creduto nel brasiliano. Questa non è la prima uscita del difensore contro la sua ex dirigenza. Infatti in un post instagram del 29 maggio 2021 di addio al club capitolino Juan Jesus salutò con affetto la squadra e i tifosi romanisti ma aggiunse: "Non mi è stato permesso di salutarla e onorarla nemmeno 1 secondo nell’ultima partita. Anche se negli ultimi tempi non mi sono state date le stesse possibilità degli altri. Io non ho mai detto una parola per il bene del gruppo".

Nell'ultima stagione in giallorosso Juan Jesus ha collezionato 11 presenze fra Serie A ed Europa League.

I numeri di Juan Jesus alla Roma

Juan Jesus ha giocato per cinque stagioni alla Roma, collezionando 102 presenze e un gol. Juan Jesu arrivò alla Roma di Spalletti nella stagione 2016/2017 per un totale di 10 milioni di euro (fra prestito e riscatto) portato da Sabatini e riscattato da Monchi che arrivò in giallorosso nella parte finale della stagione. Dopo il mancato rinnovo il brasliano si è accasato al Napoli, dove sta giocando da titolare per via dell'infortunio prima e adesso dell'impegno in Coppa d'Africa di Koulibaly.