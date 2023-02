Roma, intervento alla palpebra per Abraham: le condizioni dell'attaccante

Nella vittoria contro il Verona che ha rilanciato la Roma in zona Champions League a farne le spese è stato Tammy Abraham. L'inglese ha lasciato il campo nel primo tempo e le sue condizioni sono da valutare.

L'infortunio

Durante un calcio d'angolo Tammy Abraham è stato involontariamente colpito da Mancini. Il difensore inavvertitamente rifila un pestone al volto del compagno di squadra mettendolo ko. Dopo un tentativo di rimetterlo in piedi, Abraham ha alzato bandiera bianca abbandonando il terreno di gioco dopo appena 15 minuti e con un'asciugamano sul viso a coprire la ferita alla palpebra inferiore sinistra.

Subito intervento

Per Abraham è stata scongiurata una lesione all'occhio ma l'attaccante inglese ha subito un intervento chirurgico effettuato a Villa Stuart. Al numero nove di Mourinho sono stati applicati 6 punti di sutura. L'ex Chelsea ha postato uno storia su Instagram tranquilizzando i tifosi.

Quando torna Abraham

L'infortunio di Abraham è molto delicato e per questo l'inglese è in dubbio per la sfida di giovedì contro il Salisburgo in Europa League, dove la Roma dovrà ribaltare il risultato dell'andata. Nel post partita Mourinho è apparso dubbioso sulla possibilità di poter contare sul suo numero nove nella sfida europea. In caso di forfait di Abraham è pronto Belotti, apparso in ripresa nella condizione fisica ma ancora a caccia del gol che manca dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese.