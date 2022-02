Roma-Inter 2-0: Andressa e Giugliano stendono le nerazzurre di Guarino. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte l’Inter per due a zero e si riprende il secondo posto della classifica. Le giallorosse alla loro nona vittoria consecutiva (fra campionato e Coppa Italia) hanno messo nel mirino la Juventus sconfitta a sorpresa dall’Empoli e ora distante soltanto tre punti e sabato prossima ci sarà lo scontro diretto a Torino. Oggi al Tre Fontane la Roma non rischia niente contro un’Inter ben ordinata nel primo tempo. Nella ripresa tantissime occasioni per le ragazze di Spugna che senza soffrire portano a casa tre punti importanti. Meraviglioso il secondo gol della Roma di Manuela Giugliano che ha chiuso l’incontro.

Roma-Inter, la cronaca

La prima grande occasione della partita arriva al 38esimo: gran tiro di Andressa dal limite super intervento di Durante che mette in angolo. Di Gugliemo poco dipo rischia l’autogol, prendendo in contropiede Ceasar in uscita, ma si salva in scivolata sulla linea. Al 44esimo rigore per la Roma conquistato da Bartoli. Dal dischetto si presenta Andressa che col mancino non sbaglia. Nella ripresa al 48esimo la Roma raddoppia con una prodezza di Manuela Giugliano. La numero 10 giallorossa da fuori area lascia partire un gran destro che si spegne all’angolino alto alla sinistra di Durante. Al 56esimo palo di Serturini con un gran destro da limite dell’area. Durante nega la doppietta ad Andressa parando una bella punizione della brasiliana giallorossa.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Di Guglielmo 6,5, Linari 6, Soffia 6,5 (dall’88’ Pettenuzzo s.v.), Bartoli 6,5; Giugliano 7,5 (dall’88’ Bernauer s.v.), Greggi 6,5; Andressa 7 (dal 68’ Ciccotti 6); Serturini 6,5 (dal 76’ Glionna 6), Haavi 6,5, Lazaro 6 (dal 76’ Pirone 6). All.: Spugna 7.

Inter (4-4-2): Durante 7; Sonstevold 5,5 (dal 77’ Merlo 6), Kathellen 5,5, Kristjansdottir 5,5, Landstrom 5,5; Simonetti 5 (dal 77’ Alborghetti s.v.), Csiszar 5, Karchouni 5 (dal 63’ Regazzoli 6), Bonetti 5 (dal 63’ Marinelli 6); Pandini 6 (dal 52’ Njoya 6,5), Polli 6. All.: Guarino 5,5.

Marcatrici: 45’ rig. Andressa (R), 48’ Giugliano (R)

Ammonite: Giugliano (R); Csiszar (I)

Arbitro: Gigliotti

Le top e flop giallorosse

Giugliano 7,5: Altra splendida prestazione della 10 giallorossa arricchita da un gol strepitoso.

Andressa 7: Partita di quantità e tanta qualità della brasiliana che ha il merito di sbloccare la partita dal dischetto.

Greggi 6,5: Recupera un’infinità di palloni in mezzo al campo ed è sempre propositiva in avanti.

Linari 6: Perfetta in fase di copertura, non sbaglia un intervento. Molto imprecisa in fase di impostazione.