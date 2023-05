Roma-Inter: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sabato 6 maggio alle ore 18:00 la Roma all’Olimpico ospiterà l’Inter in una sfida importantissima per la qualificazione alla prossima Champions League e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. I giallorossi reduci dal pareggio col Monza, navigano a quota 58 punti (a pari punti di Milan e Atalanta) e a -2 dal quarto posto occupato proprio dai nerazzurri dell’ex Lazio, Inzaghi. A San Siro l’andata terminò col successo giallorosso in rimonta targato Dybala e Smalling.

Roma-Inter, le ultime di formazione

Mourinho, grande ex, a rischio squalifica dopo l’attacco all’arbitro Chiffi (e non solo) dovrà reinventarsi la formazione visti i tanti infortuni. L’ultimo della lista El Shaarawy si aggiunge a Smalling, Llorente, Karsdorp e Kumbulla (stagione finita). Indisponibile anche Celik squalificato. In difesa davanti a Rui Patricio, dal futuro in bilico,ecco che agiranno Mancini, Cristante e Ibanez. A centrocampo torna Matic dopo la squalifica, con lui Bove. Sulle corsie esterne Spinazzola e Zalewski. In attacco ci sarà Abraham, con Belotti ancora non al meglio così come Dybala e Wijnaldum, che la Roma proverà a recuperare magari per uno spezzone di partita. A sostenere l’inglese ci saranno Pellegrini e Solbakken.

Inzaghi valuta gran turnover dopo il turno infrasettimanale. In porta tornerà Onana, in difesa Bastoni, a centrocampo Barella mentre in attacco pronta la coppia Lukaku e Correa.

Roma-Inter, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patrico; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Solbakken; Abraham. All.: Mourinho

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All.: Inzaghi

Roma-Inter, dove vederla

La partita fra Roma e Inter sarà visibile in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione per la sfida dell’Olimpico tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.