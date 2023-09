Senza Mancini, Mourinho sceglie N'Dicka

La sosta per le nazionali non porta buone notizie in casa Roma. Infatti Mou perde per infortunio Gianluca Mancini e allora contro l'Empoli scalda i motori N'Dicka uno dei nuovi arrivati ma che ancora non ha trovato spazio.

L'infortunio di Mancini

Gianluca Mancini ha fatto parte dell'undici titolare scelto da Spalletti per la prima sulla panchina dell'Italia contro la Macedonia del Nord. Il difensore però ha abbandonato la partita nella ripresa al 59esimo per infortunio. Per il 23 giallorosso si tratta di affaticamento muscolare adduttori coscia destra e il forfait per il ritorno in campionato della Roma è quasi certo. La speranza di Mou è di recuperarlo per il primo impegno in Europa League contro lo Sheriff in programma il 21 settembre. Quello di Mancini è l'ennesimo infortunio registrato a Trigoria in questo avvio di stagione.

Problemi in difesa

Nel biennio di Mou la difesa è stato un punto di forza della Roma. Il tutti dietro dello Special One ha fatto brillare la fase difensiva della Roma che però nelle prime tre giornate di questa stagione (la terza con Mou in panchina) ha mostrato diverse falle. Sei gol subiti, due a partite hanno fatto scivolare la Roma nelle retrovie con un solo punto conquistato. Tanti errori difensivi di reparto e singolo, portiere compreso, e il fortino giallorosso si è sgretolato invertendo la tendenza dello scorso anno dove dopo appena tre gare la Roma aveva subito soltanto un gol (contro la Juve alla terza giornata, ndr).

Scatta N'Dicka

Con l'assenza di Mancini scatterà l'ora di N'Dicka. Il difensore è arrivato a Trigoria nella finestra di mercato estiva a parametro zero. Ex Eintrach Francoforte, il giocatore non ha ancora debuttato con la nuova maglia perchè non ritenuto pronto e ben inserito nei meccanismi difensivi della squadra. Ora vista la poca solidità della difesa e l'infortunio di Mancini, Mou sceglie N'Dicka (che giocherà sul centrosinistra, ndr) per risollevare la Roma e rialzare il muro difensivo giallorosso.