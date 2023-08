Si ferma Dybala: le condizioni della Joya

Piove sul bagnato in casa Roma. La sconfitta del Bentegodi non solo ha fatto male alla classifica e al morale giallorosso, ma ha fatto registrare il primo stop stagionale per Paulo Dybala.

La partita di Dybala

Contro il Verona, Dybala ha fatto il suo debutto stagionale dopo aver saltato l’esordio contro la Salernitana causa squalifica. L’argentino ha giocato una partita sottotono, giostrando liberamente alle spalle di Belotti, creando una sola grande occasione nel primo tempo dopo uno scambio di Cristante al seguito di un corner, e trovando la pronta risposta di Montipò. Nella ripresa la brutta notizia.

L’infortunio

Al minuto 68, Dybala esce dal campo per infortunio. La Joya dopo una smorfia e un cenno alla panchina ha alzato bandiera bianca. Al posto dell’argentino è entrato Solbakken che non ha inciso. Per Dybala si tratta di un problema muscolare, non una novità per l’ex Juventus che a Verona ha rimediato un affaticamento muscolare all’adduttore destro.

I tempi di recupero

La presenza di Dybala è fortemente a rischio per la terza giornata che vedrà la Roma ospitare all’Olimpico, venerdì 1 settembre, il Milan capolista. Una brutta tegola di Mou, che per la sfida ai rossoneri spera di avere Lukaku. Dybala che si sottoporrà ad accertamenti nei prossimi giorni potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, per la quarta giornata che vedrà la Roma sfidare sempre in casa l’Empoli domenica 17 settembre.