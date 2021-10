AS Roma: trema Mourinho per l'infortunio di Abraham

La sosta della Nazionali contiua ad essere un incubo per la Roma. Anche da questo turno di partite fra nazionali arrivano pessime notizie per Mourinho. Infatti c'è tanta preoccupazione a Trigoria per le condizioni di Tammy Abraham.

L'infortunio di Abraham

Tammy Abraham si è infortunato nella sfida fra la sua Inghilterra e l'Ungheria (1 a 1 il risultato finale). Il centravanti della Roma era entrato al 76esimo al posto di Harry Kane e si è infortunato al 90esimo. Il problema per Abraham è nato quando l'attaccante ha provato ad arrivare con un allungo su un cross di Shaw. Il giocatore ha chiesto la sostituzione ed è stato accompagnato ai box sorretto da un membro dello staff medico inglese. Il problema per Abraham però non è di natura muscolare come si sospettava inizialmente ma è legato alla caviglia. Si ipotizza una distorsione visto che l'inglese non riusciva nemmeno a poggiarla a terra. Gli esami di oggi stabiliranno la natura e l'entità dell'infortunio.

Brutta notizia per la Roma che arriva nella settimana che porta alla sfida contro la Juventus. Con molta probabilità Mourinho non avrà il suo attaccante titolare a Torino.