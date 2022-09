Roma, la maledizione infortuni continua. Mou vede il fantasma di Fonseca

Oltre al danno del risultato arriva la beffa per la Roma. Nella sconfitta contro l'Atalanta Mou ha perso per infortuni due uomini chiave per i giallorossi Dybala e Pellegrini. A Trigoria si riaffaccia il fantasma Fonseca e dei tanti infortuni che hanno colpito la Roma nel biennio dell'ex tecnico.

Roma quanti infortuni con Fonseca

Nella stagione 2020/2021 ultima di Fonseca sulla panchina della Roma, a Trigoria si sono contati ben 73 infortuni. Un record, anche se vanno considerati in quel numero anche gli stop per Covid. Numeri pesanti che hanno influito, in negativo sull'andamento dei giallorossi, con il clou che si è toccato all'Old Trafford contro il Manchester United nella semifinale di Europa League con tre infortuni in circa trenta minuti.

Quanti stop per Mourinho

Molti dei tanti infortuni patiti dai calciatori giallorossi in questo inizio di stagione sono di natura muscolare. I primi in ordine di tempo sono stati Kumbulla ed El Shaarawy entrambi ko contro il Monza e in recupero per la prossima giornata. Il difensore albanese ha rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro mentre il Faraone una lesione alla coscia sinistra. A loro si aggiungono Dybala e Pellegrini, per entrambi problemi ai flessori prima e durante la sfida contro l'Atalanta. Mou spera di recuperarli per l'Inter. Vanno a completare il quadro infortuni in casa Roma. Wijanldum (frattura alla tibia) che si rivedrà nel 2023, Karsdorp fuori per 30-45 giorni causa lacerazione del menisco e Darboe per rottura del legamento crociato. Fra loro c'era anche Zaniolo, già recuperato, che si era lussato la spalla contro la Cremonese.

Perchè?

Esclusion fatta per gli infortuni traumatici, come quello accorso a Wijnaldum, gli altri sono natura muscolare. Fra le spiegazioni di questi problemi c'è sicuramente lo stadio Olimpico. Il campo non è fra i migliori in Italia, per non parlare d'Europa e il rischio infortuni è molto alto. Dello stato dell'Olimpico, su cui ci sono stati diversi lavori di manutenzione si sono lamentati più volti sia Mourinho che Maurizio Sarri. Un altro problema è il fitto calendario. I tanti impegni ravvicinati e un calendario intasato causa mondiale non aiuta i calciatori e sarebbe utile effettuare un turnover abbastanza importante, cosa che Mourinho non fa (per scelta e per esigenza) spremendo molto i calciatori. Pellegrini e Dybala ad esempio, non hanno mai riposato. Una preparazione particolare proprio per lo stop per Qatar 2023 che sta avendo le sue pecche.

La sosta arriva nel momento forse migliore per la Roma per cercare di recuperare più giocatori possibili primi di arrivare a San Siro per la sfida delicata contro l'Inter.