Roma, infortuni che non sorprendono: dopo Dybala e Renato Sanches, anche Aouar ko

Piove sul bagnato in casa Roma. La vittoria non arriva, il gioco continua a latitare e gli infortuni fioccano a Trigoria. Infatti contro il Milan ennesimo infortunio muscolare in un avvio di stagione da dimenticare per la squadra di Mourinho.

Quanti infortuni

Contro il Milan ha alzato bandiera bianca anche Aouar. L’algerino è uscito nel primo tempo facendo spazio a capitan Pellegrini. Per lui problema muscolare al flessore e rinuncia alla partenza in nazionale. Si spiega così anche la partenza dalla panchina contro il Verona. Stesso discorso per Zalewski che la partita l’ha finita ma che ha dovuto declinare la convocazione della Polonia. Dice no all’Argentina anche Dybala che si era infortunato contro il Verona anche lui per problemi muscolari. Sempre ai box Azmoun e Renato Sanches, col portoghese convocato e disponibile solo al debutto contro la Salernitana.

I tempi di recupero

Mourinho spera di recuperare gran parte degli infortunati per l’Empoli, partita all’Olimpico al ritorno della sosta delle nazionali. Le condizioni di Aouar e Zalewski non sono gravi e saranno monitorate quotidianamente ma vige cautela. Più ottimismo per Dybala già da una settimana a lavoro per recuperare e farsi trovare pronto per la prima davanti al proprio pubblico per trascinare i giallorossi alla prima vittoria stagionale.

Infortuni che non sorprendono

Rabbia e delusione ma nessuna sorpresa per questi infortuni. Dopo appena tre giornate la Roma è falcidiata dagli infortuni ma che non può sorprendere a Trigoria. Infatti Aouar e Renato Sanches su tutti hanno portato nella Capitale oltre alle loro qualità ed esperienze, anche un lungo storico di infortuni. L’algerino ha saltato tantissime partite la passata stagione proprio per problemi muscolari e la sua fragilità fisica era nota, così come Renato Sanches che da anni non brilla più ad alti livelli causa continui stop. Dei problemi fisici di Dybala la situazione era nota con la Joya che lo scorso anno ha giocato 25 partite su 38. Ad un mercato che ha mirato su giocatori fisicamente non poco inclini agli infortuni va pure sottolineata una preparazione discutibile dei giallorossi rimasti per grande tempo a Trigoria e organizzati in fretta e furia per il Portogallo.